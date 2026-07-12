Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve este truco. (Fuente: IA).

La humedad en el interior de las viviendas es un problema habitual que puede favorecer la aparición de moho, malos olores y deterioro en paredes, techos y marcos de ventanas. Además, el Ministerio de Sanidad de España advierte de que unos niveles elevados de humedad pueden favorecer el crecimiento de microorganismos, como los mohos, y deteriorar la calidad del aire interior de la vivienda.

Frente a este escenario, muchas personas recurren a soluciones caseras para reducir la condensación que suele acumularse en los cristales durante los meses más fríos. Entre los métodos más difundidos en redes sociales se encuentra el llamado “truco de la cuchara”, una práctica sencilla que busca disminuir la formación de gotas de agua en las ventanas.

¿En qué consiste el truco de la cuchara?

Este método requiere únicamente una cuchara metálica, preferentemente de acero inoxidable, colocada sobre el marco de una ventana. La recomendación habitual es ubicar el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

Quienes promueven esta práctica sostienen que la cuchara puede actuar como un punto donde se concentra parte de la condensación antes de que esta se acumule sobre el vidrio, ayudando a mantener la superficie más seca.

Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. ChatGPT

La explicación física detrás del fenómeno

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la condensación se produce cuando el aire se enfría hasta alcanzar el denominado punto de rocío. En ese momento, el vapor de agua pasa al estado líquido y forma pequeñas gotas.

En las viviendas, este fenómeno puede aparecer durante el invierno cuando el aire cálido y húmedo del interior entra en contacto con una superficie fría, como el cristal de una ventana. El Código Técnico de la Edificación explica que estas superficies son especialmente propicias para la condensación. Por ello, la presencia frecuente de gotas en los cristales puede ser un indicio de humedad interior elevada.

El fundamento del truco se relaciona con la capacidad de los metales para conducir el calor. Al enfriarse rápidamente, la cuchara podría favorecer que parte del vapor se condense en su superficie en lugar de hacerlo directamente sobre el cristal.

Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve. ChatGPT

¿Por qué es importante controlar la condensación?

La acumulación constante de agua en las ventanas puede favorecer la aparición de manchas, hongos y moho, además de deteriorar marcos de madera, pintura y otros materiales cercanos.

El Ministerio de Sanidad recomienda corregir las causas de la humedad y actuar sobre los materiales dañados. La humedad persistente favorece el crecimiento de microorganismos y puede deteriorar la calidad del aire interior. Además, el Código Técnico de la Edificación señala que las condensaciones pueden degradar los materiales y reducir la vida útil de la envolvente del edificio. Evitar que las superficies permanezcan húmedas ayuda a limitar estos daños y la aparición de moho.

Otras medidas recomendadas para reducir la humedad

Los organismos especializados coinciden en que la mejor forma de controlar la humedad es actuar sobre sus causas. Entre las medidas más recomendadas se encuentran:

Ventilar los ambientes

Abrir puertas y ventanas durante algunos minutos cada día favorece la renovación del aire y ayuda a evacuar el exceso de vapor generado por actividades cotidianas como cocinar o ducharse.

Utilizar deshumidificadores

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) establece como condiciones interiores de diseño una humedad relativa de entre el 45% y el 60% en verano y de entre el 40% y el 50% en invierno. Cuando el ambiente es especialmente húmedo, el uso de un deshumidificador puede ayudar a reducir y controlar esos niveles.

Reparar filtraciones y goteras

Si la humedad proviene de cañerías defectuosas, techos dañados o filtraciones en paredes, es fundamental solucionar el origen del problema para evitar daños mayores.

Mejorar el aislamiento

Las ventanas y paredes mal aisladas favorecen la formación de condensación. Incorporar doble acristalamiento o mejorar el aislamiento térmico puede reducir significativamente este fenómeno.