Hervir cáscara de limón, canela y jengibre se convirtió en una mezcla popular por su capacidad para perfumar el hogar de manera natural, ya que permite utilizar ingredientes accesibles, que están en todas las casas o verdulerías.

Y tiene dos grandes beneficios: por un lado, es una solución económica ya que evita gastar dinero en aerosoles o fragancias artificiales . Además, su aroma es agradable para niños pequeños, adultos mayores, personas alérgicas e incluso mascotas.

Esta combinación práctica se utiliza principalmente para mejorar el aroma de la casa, principalmente en la cocina y en espacios cerrados como el baño, porque el vapor generado al calentar cáscara de limón, jengibre y canela libera aromas cítricos y especiados que producen una atmósfera de frescura en el ambiente.

Cuáles son todos los beneficios de calentar cáscara de limón, canela y jengibre

La combinación funciona por el contraste aromático de los ingredientes. El limón aporta un olor fresco y limpio, mientras que la canela suma una nota cálida y especiada y el jengibre incorpora un toque de picor e intensidad. El resultado es una fragancia natural equilibrada y armónica, que se siente en toda la casa sin ser invasiva.

Además, es una alternativa sustentable ya que se aprovechan las cáscaras del cítrico, que suelen desecharse después de ser exprimido.

La combinación funciona por el contraste aromático de los ingredientes. El limón aporta un olor fresco, la canela suma una nota cálida y el jengibre incorpora un toque de intensidad. El resultado es una fragancia natural equilibrada.

Cómo preparar y usar este aromatizante natural en el hogar

La recomendación es colocar en una olla:

3 a 4 tazas de agua

Cáscara de 1 limón

1 rama de canela

3 ó 4 rodajas de jengibre

Para tener en cuenta: se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de hervor.

Precauciones a tener en cuenta

Desde ya, es muy importante que durante el tiempo en que la preparación esté en ebullición, sea supervisada por un adulto responsable, que pueda controlar que el agua no se evapore y, en ese caso, reponer de a tazas para continuar el efecto aromatizador.

Como medida de seguridad, conviene apagarlo si se sale de la cocina . En hogares con personas sensibles a los aromas, asma o mascotas, se recomienda usar poca cantidad, ventilar bien y evitar exposiciones prolongadas.

Cómo hacer té casero de canela, limón y jengibre: el paso a paso

Hervir 500 ml de agua en una olla o pava.

Agregar una rama de canela y varias rodajas de jengibre fresco pelado.

Cocinar a fuego medio durante 10 minutos para que los ingredientes liberen sabor y propiedades.

Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante 5 minutos.

Exprimir medio limón y agregar el jugo al té.

Colar la preparación y servir caliente.

Opcional: endulzar con miel o agregar unas hojas de menta.

Para qué sirve el té de canela, limón y jengibre