El uso del limón dentro de los trucos caseros sigue creciendo gracias a sus propiedades naturales y a los beneficios que ofrece para diferentes tareas domésticas. Este cítrico, habitual en la cocina, ahora también es utilizado en métodos de limpieza y repelentes naturales. Uno de los consejos que más se ha popularizado recientemente consiste en frotar limón sobre las ventanas de la casa. Aunque para muchos parece una práctica extraña, expertos en mantenimiento destacan que este método puede ayudar tanto a limpiar los vidrios como a mantener alejados algunos insectos. La mezcla de ácido cítrico y aceites esenciales presentes en esta fruta convierte al limón en un aliado para quienes buscan alternativas menos agresivas que los productos químicos tradicionales. Además, el procedimiento resulta económico y fácil de aplicar en cualquier hogar. Especialistas señalan que el limón tiene propiedades desinfectantes y desengrasantes capaces de remover residuos acumulados en el vidrio y en los marcos de las ventanas. A esto se suma su capacidad para actuar como repelente natural gracias al aroma intenso que desprenden sus aceites esenciales. Para obtener mejores resultados, el procedimiento debe realizarse de forma constante y utilizando limón fresco. La recomendación principal es aplicar el producto directamente sobre las zonas donde suelen acumularse suciedad o insectos.