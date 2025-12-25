Los cítricos, como la naranja o la mandarina y ciertas especias aromáticas, como la canela, son grandes aliados de quienes desean perfumar sus ambientes, ya que permiten la elaboración de aromatizantes caseros en un breve lapso de tiempo.

Si bien existen opciones industriales para todos los gustos y rincones del hogar, cada vez son más quienes optan por crear sus propias fragancias. En esta tendencia, estos ingredientes con altas concentraciones de compuestos aromáticos se presentan como una alternativa accesible.

La naranja, la mandarina y la canela se distinguen por sus aceites esenciales naturales, los cuales se liberan con facilidad al ser hervidos en agua. Esta combinación de un aroma fresco y un matiz especiado facilita la neutralización de olores desagradables.

Por lo tanto, se presenta como un aromatizante natural que es particularmente eficaz para eliminar olores fuertes de comida o, simplemente, para ambientar el hogar de una manera sencilla y original.

Es tendencia | Hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Preparación paso a paso de una solución natural de naranja, mandarina y canela

Para la preparación de este aromatizante casero y natural, se requieren los siguientes componentes:

1 L de agua

Cáscaras de naranja y mandarina (la cantidad dependerá de qué tan intenso se desee el aroma: a mayor cantidad, mayor intensidad)

2 ramas de canela

Guía para elaborar una mezcla de cáscaras cítricas y canela

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante aproximadamente 15 o 20 minutos sin colocar la tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el vapor perfumado alcance todos los espacios Una vez se encuentre frío, el líquido restante puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, añadir unas gotitas de aceite esencial cítrico permitirá potenciar el aroma.

Esta mezcla puede rociarse sobre cortinas, alfombras, sillones y tapizados para un resultado prolongado