Harvard: los trucos que recomienda la universidad para adelgazar sin hacer dieta

Sabemos que practicar ejercicio ayuda en la pérdida de peso, ya que maximiza la cantidad de calorías gastadas por el cuerpo. Sin embargo, para aquellos que han tenido una vida sedentaria, todo puede ser difícil al comenzar desde cero.

Por lo tanto, lo que puede funcionar como un buen punto de partida es una actividad menos intensa como caminar. Pero ¿cómo perder kilos con este ejercicio?



Caminar para bajar de peso

Cuando se practica de manera correcta, caminar genera poderosos beneficios para la salud, como ayudar a perder peso, reducir la presión arterial y el colesterol, mejorar la memoria y el estado de ánimo, reducir aún más el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y más.

¿Cómo adelgazar según Harvard?

Para perder peso mientras se camina, la recomendación de los expertos es: pasear entre 21 minutos o media hora al día, o dos horas y media a la semana, ya que reduce hasta un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca.

La doctora Lauren Elson, editora médica del Informe Especial de Salud de Harvard, declaró que "para obtener los mejores beneficios de caminar, debe desafiarse a sí mismo de manera constante".

¿Qué es el método Harvard para bajar de peso?

La actividad física no tiene por qué suponer un gran esfuerzo. Si no tienes el tiempo o las ganas suficientes para ir al gimnasio, la solución es caminar. Para que esto sea efectivo, los expertos de la Universidad de Harvard han explicado en Walking for Health cómo se debe aprovechar al máximo cada caminata para lograr perder peso de forma rápida y efectiva.

1_Caminar con pesas

Según los expertos, agregar peso extra a un entrenamiento quema más calorías, por ejemplo: usar un chaleco de pesas mientras se ejercitan ya que estimula el cuerpo de una persona para luchar más duro mientras realiza la actividad.

El estudio confirmó también que las personas que caminan en una superficie plana usando un chaleco de peso con una carga del 15% de su peso, quemaron un 12% más de calorías que una persona que no lo usó.



2_Caminar en subidas

En el estudio, también señalaron que otra variante es caminar cuesta arriba. Cuando hacemos un esfuerzo la frecuencia cardiaca sube, pero hay que ser prudentes. Si sentimos que hay demasiado esfuerzo, hay que rebajar la intensidad.

En cualquier caso, caminar cuesta arriba es un truco muy positivo, ya que requiere de más fuerza, por lo que acelera el ritmo cardiaco y quema más calorías.

3_ Caminata en intervalos

La técnica es otro consejo de los expertos para quemar más calorías durante el entrenamiento de caminata.

Para tratar de caminar en intervalos, una persona debe caminar p rimero entre 5 y 10 minutos para calentarse . Luego, (debería) aumentar el ritmo y continuar a un ritmo incómodo pero sostenible durante 10 a 15 segundos antes de volver a un ritmo normal de caminata. Uno puede repetir esto a lo largo de la actividad o durante el tiempo que pueda.

4_Caminar con bastones de marcha nórdica

Las subidas sirven para trabajar los músculos inferiores, pero no hay que olvidar la parte superior del cuerpo. Para ello, el estudio de Harvard apunta que se pueden usar bastones de marcha nórdica.

La marcha nórdica suministra efectos positivos adicionales en la capacidad funcional, porque los bastones específicos de esta actividad involucran más los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo.

Otros beneficios de caminar

Esta actividad también promueve una serie de beneficios indirectos, c omo una mayor interacción social y una mayor exposición a entornos naturales, factores que están asociados con una mejor salud física y mental.

Además, caminar es una actividad gratuita y fácil que se puede realizar en cualquier lugar sin necesidad de equipo, y que si se realiza de manera correcta no conlleva efectos secundarios.



La salud mental también se beneficia de esta actividad física. Los estudios indican que caminar ayuda a aliviar el estrés diario, la tensión y muchas personas afirman que también ayuda a "despejar la mente".