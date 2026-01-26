Hallazgo del siglo: descubrieron al verdadero ancestro del ser humano que cambia la historia de la evolución

En uno de los países más atractivos de Sudamérica, muy alejado del turismo masivo y del bullicio de las grandes ciudades, se encuentra uno de los paisajes naturales más impresionantes del mundo: el Raudal de Maipures.

Se trata de un rincón remoto del Vichada, dentro del Parque Nacional Natural El Tuparro , donde una de las cuencas de agua más grandes del planeta forma un espectáculo visual inigualable.

El bautismo de esta zona se dio cuando el naturalista alemán Alexander von Humboldt lo denominó en 1800 “la octava maravilla del mundo“.

Descubren la octava maravilla del mundo: se encuentra en América del Sur y es el orgullo de todo el continente (foto: archivo).

¿Cuál es la octava maravilla del mundo natural?

Este imperdible paisaje ubicado en Colombia sorprende por la fuerza del agua y la majestuosidad del paisaje. Uno de sus principales atractivos es el llamado “balancín”, una gran roca que permanece suspendida sobre otra y que desafía la corriente del Río Orinoco, una de las cuencas más grandes del mundo.

Estas particularidades lo convierten en un símbolo de la biodiversidad y riqueza natural de la Orinoquía colombiana.

El relieve y los colores expresan las formas del Escudo Guayanés (por su ubicación en las Guayanas), una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta.

¿Qué hacer en el Parque Nacional El Tuparro?

El Raudal de Maipures se localiza en el Parque Nacional Natural El Tuparro, designado como área protegida en 1970 y declarado Monumento Nacional en 1982. La Unesco lo ha reconocido como Reserva de la Biosfera, destacando su relevancia ecológica.

Este parque, que abarca más de 548 mil hectáreas, exhibe una combinación de selva húmeda y sabana tropical. En su interior, es posible transitar por senderos que atraviesan el bosque nativo y ascender al Cerro Mavecure, una elevación que proporciona vistas impresionantes del paisaje circundante.

¿Cómo llegar y cuándo visitar el Raudal de Maipures?

El acceso al Raudal es principalmente por lancha, complementado con caminatas de entre 30 minutos y dos horas. El nivel de comodidad es básico, ideal para viajeros aventureros.

Además del raudal, se pueden explorar otros lugares cercanos como los Cerros de Mavecure, Pajarito y Mono, o llegar hasta la Estrella Fluvial del Sur, donde confluyen tres grandes ríos: el Orinoco, el Guaviare y el Atabapo.

La mejor época para visitar es el verano, entre diciembre y marzo, cuando las aguas están más bajas y aparecen playas extensas. En invierno, la sabana se inunda y el paisaje cambia, con mayor humedad y lluvias, pero con igual encanto visual.

Es una travesía única, que requiere tiempo, pero que ofrece una de las experiencias más auténticas y fascinantes del turismo natural en Colombia.