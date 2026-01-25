El árbol que resiste a altas temperaturas, no rompe el piso con la raíz y da hermosas flores en verano

Cultivar un árbol en casa es una tendencia que se expande en balcones y terrazas. No solo proporciona frescura y color, también puede atraer prosperidad, de acuerdo con el Feng Shui.

Entre las especies más recomendadas, el mandarino se distingue por su adaptabilidad, sus frutos aromáticos y su simbolismo energético.

Especial para casas chicas: el árbol que da frutas en verano, no levanta raíces y necesita poco cuidado (foto: archivo).

¿Cuáles son las ventajas de tener un mandarino en maceta?

Los viveristas lo sugieren debido a su adecuada adaptación a recipientes de gran tamaño, alcanzando entre 2 y 3 metros con una poda regular. Es idóneo para espacios limitados, ya que proporciona sombra suave y frutos en un breve lapso de tiempo.

Además, su color naranja intenso activa el elemento Fuego en Feng Shui, lo que incrementa la abundancia y la buena fortuna.

¿Cómo cultivar un mandarino sano y fructífero?

Para que el mandarino crezca sano y dé frutos, es fundamental seleccionar una maceta de al menos 50 litros. Esto permite que las raíces se expandan sin estrés.

El suelo debe ser bien drenado y rico en nitrógeno y potasio, dos nutrientes esenciales para cítricos.

Si no dispone de espacio para una maceta grande, existen variedades enanas que se adaptan a recipientes más pequeños y también producen frutos.

¿Consejos para cuidar tu planta de cítricos?

Coloca piedras en el fondo de la maceta para mejorar el drenaje.

Usa sustrato especial para cítricos y cubre bien la raíz.

Riega cuando la tierra esté semi seca; tras el trasplante, hazlo dos veces al día durante dos semanas.

Ubica la maceta en un lugar soleado y protegido del viento.

Una vez estabilizada la planta, mantén un riego semanal.

Ventajas de tener un mandarino en el hogar

Además de proporcionar frutos ricos en vitamina C, el mandarino ofrece frescura y aroma natural.

Según el Feng Shui, las mandarinas doradas simbolizan prosperidad y energía vital, por lo que se emplean en rituales de Año Nuevo y en decoración para atraer fortuna.

Es fundamental comprender que en países asiáticos, obsequiar mandarinas representa un gesto de buenos augurios y éxito económico.

Cultivar mandarinos en casa: salud y bienestar al alcance.

Cultivar un árbol en casa no solo embellece el espacio, también mejora la calidad del aire. Las plantas ayudan a reducir el estrés y fomentan un ambiente más saludable.

El mandarino, además de ser decorativo, puede atraer buenas energías. Su cuidado adecuado puede resultar en una cosecha abundante y deliciosa, ideal para compartir en familia.