Cultivar un árbol en casa es una tendencia que se expande en balcones y terrazas. No solo proporciona frescura y color, también puede atraer prosperidad, de acuerdo con el Feng Shui.
Entre las especies más recomendadas, el mandarino se distingue por su adaptabilidad, sus frutos aromáticos y su simbolismo energético.
¿Cuáles son las ventajas de tener un mandarino en maceta?
Los viveristas lo sugieren debido a su adecuada adaptación a recipientes de gran tamaño, alcanzando entre 2 y 3 metros con una poda regular. Es idóneo para espacios limitados, ya que proporciona sombra suave y frutos en un breve lapso de tiempo.
Además, su color naranja intenso activa el elemento Fuego en Feng Shui, lo que incrementa la abundancia y la buena fortuna.
¿Cómo cultivar un mandarino sano y fructífero?
Para que el mandarino crezca sano y dé frutos, es fundamental seleccionar una maceta de al menos 50 litros. Esto permite que las raíces se expandan sin estrés.
El suelo debe ser bien drenado y rico en nitrógeno y potasio, dos nutrientes esenciales para cítricos.
Si no dispone de espacio para una maceta grande, existen variedades enanas que se adaptan a recipientes más pequeños y también producen frutos.
¿Consejos para cuidar tu planta de cítricos?
- Coloca piedras en el fondo de la maceta para mejorar el drenaje.
- Usa sustrato especial para cítricos y cubre bien la raíz.
- Riega cuando la tierra esté semi seca; tras el trasplante, hazlo dos veces al día durante dos semanas.
- Ubica la maceta en un lugar soleado y protegido del viento.
- Una vez estabilizada la planta, mantén un riego semanal.
Ventajas de tener un mandarino en el hogar
Además de proporcionar frutos ricos en vitamina C, el mandarino ofrece frescura y aroma natural.
Según el Feng Shui, las mandarinas doradas simbolizan prosperidad y energía vital, por lo que se emplean en rituales de Año Nuevo y en decoración para atraer fortuna.
Es fundamental comprender que en países asiáticos, obsequiar mandarinas representa un gesto de buenos augurios y éxito económico.
Cultivar mandarinos en casa: salud y bienestar al alcance.
Cultivar un árbol en casa no solo embellece el espacio, también mejora la calidad del aire. Las plantas ayudan a reducir el estrés y fomentan un ambiente más saludable.
El mandarino, además de ser decorativo, puede atraer buenas energías. Su cuidado adecuado puede resultar en una cosecha abundante y deliciosa, ideal para compartir en familia.