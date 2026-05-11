Un enorme rubí de 11.000 quilates encontrado en Myanmar volvió a poner al país asiático en el centro de la escena internacional de las piedras preciosas. La gema, hallada en la región de Mogok, sorprendió a expertos del sector por sus dimensiones extraordinarias y por las características únicas de su coloración, consideradas poco habituales incluso para estándares de alta joyería. La piedra en bruto pesa cerca de 4,8 kilos y se convirtió en el segundo rubí más grande descubierto en la historia del país. El hallazgo ocurrió durante abril de 2026 en una zona minera ubicada al norte de Myanmar, reconocida desde hace décadas como uno de los principales puntos de extracción de rubíes del planeta. Según reportes difundidos por medios estatales y replicados internacionalmente, la gema presenta un intenso tono rojo púrpura combinado con reflejos amarillos, además de una transparencia moderada y una superficie altamente reflectante. Estos atributos elevaron inmediatamente el interés de especialistas, coleccionistas y casas de subastas vinculadas al mercado de lujo. Aunque Myanmar ya había registrado en 1996 el descubrimiento de un rubí todavía más grande, de más de 21.000 quilates, analistas del sector consideran que la nueva pieza podría alcanzar un valor superior debido a la pureza de su tonalidad y a la demanda creciente de gemas premium en Asia, Europa y Medio Oriente. La inspección oficial de la piedra estuvo encabezada por el presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, junto a miembros de su gabinete, quienes participaron de la certificación inicial en la capital Naypyitaw. El hallazgo representa además un impulso estratégico para la industria minera local, una de las actividades económicas más importantes del país. Myanmar concentra cerca del 90% de la producción global de rubíes, especialmente en las regiones de Mogok y Mong Hsu, donde operan tanto empresas autorizadas como redes informales de extracción y comercio. La aparición de esta piedra récord también reactivó las críticas sobre la falta de controles en la industria minera de Myanmar. Organizaciones internacionales advirtieron nuevamente sobre problemas vinculados al contrabando, las condiciones laborales precarias y el financiamiento de grupos armados mediante el comercio ilegal de gemas. La ONG británica Global Witness volvió a reclamar mayores mecanismos de trazabilidad para evitar que compradores internacionales terminen adquiriendo piedras vinculadas a conflictos internos o violaciones de derechos humanos. En paralelo, joyeros y distribuidores internacionales comenzaron a reforzar los controles de origen ante la creciente presión sobre el mercado de gemas de lujo. El descubrimiento ocurre además en un contexto político complejo. La zona de Mogok estuvo bajo control del Ejército Nacional de Liberación Ta’ang (TNLA) entre 2024 y 2025, luego de una ofensiva armada en la región minera. Si bien posteriormente el ejército nacional recuperó el dominio territorial tras un acuerdo de cese al fuego, las tensiones siguen latentes debido al enorme valor económico de las minas de rubíes. La región es considerada estratégica tanto por el gobierno central como por organizaciones armadas locales, ya que el comercio de piedras preciosas mueve millones de dólares cada año y representa una fuente clave de financiamiento.