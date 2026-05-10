Un grupo de investigadores que se especializa en arqueología europea ha logrado descubrir un notable depósito antiguo de piezas de oro en una zona rural de Pilsen, en la República Checa. De acuerdo con el Museo y Galería del Norte de Pilsen, el material recuperado proporciona una evidencia de gran relevancia sobre la presencia celta en la región. Este conjunto incluye monedas y pequeños lingotes que estuvieron ocultos bajo tierra durante siglos, localizados gracias al minucioso trabajo de exploración y análisis de los expertos. Las autoridades culturales enfatizaron que la colección presenta un alto valor histórico, no solo por su antigüedad, sino también por su notable estado de conservación, lo que permitirá un mayor entendimiento de las sociedades que habitaron Europa Central. Asimismo, los expertos del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias indicaron que las futuras evaluaciones, fundamentadas en pruebas isotópicas, ayudarán a establecer si el metal tiene su origen en depósitos locales o si fue transportado desde regiones distantes mediante antiguos circuitos de comercio. El Piezas halladas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o haber sido enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas. El Hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha. El director del MGSP, Pavel Kodera, afirmó que el yacimiento contiene una notable diversidad de objetos metálicos pequeños, entre los que sobresalen numerosas monedas. Además, se han encontrado lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras, todos considerados excepcionales. Estos hallazgos son de gran importancia para la arqueología y la historia, pues aportan valiosa información sobre las prácticas económicas y culturales de la época.