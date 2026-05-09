Un rubí en bruto de 11.000 quilates fue hallado en las profundidades de Mogok, la zona minera más prolífica de Myanmar y una de las más peligrosas del mundo. La piedra, que pesa cerca de 2,2 kilogramos, es la segunda más grande por peso registrada en la historia del país y fue descubierta a mediados de abril, según confirmó el medio estatal Global New Light of Myanmar. Su tamaño es excepcional, pero lo que la distingue es su calidad: color, transparencia y brillo que los expertos consideran superiores al rubí récord hallado en 1996, que duplicaba su peso. El hallazgo no tardó en llegar a las más altas esferas del poder. El presidente Min Aung Hlaing —el general que encabezó el golpe de Estado de 2021 y fue reelegido este año en elecciones calificadas de fraudulentas por grupos de derechos humanos— examinó personalmente la piedra en su despacho en la capital, Naipyidó. El rubí de Myanmar ya es una joya de Estado. La piedra presenta una combinación de atributos que raramente se dan juntos en gemas de esta escala. Su color, descrito como rojo púrpura con matices amarillentos, corresponde a una categoría de alta calidad en el mercado gemológico internacional. A eso se suma una superficie altamente reflectante y una transparencia moderada, dos rasgos que en una roca en bruto de este tamaño resultan excepcionales. Para ponerlo en perspectiva: el rubí más grande conocido encontrado en Myanmar pesaba 21.450 quilates y fue hallado en 1996. El nuevo no lo supera en volumen, pero sí en valor estimado por su calidad superior. Mogok no es solo la cuna de los mejores rubíes del mundo: es también un territorio en disputa. En julio de 2024, la zona fue tomada por el Ejército Nacional de Liberación Ta’ang (TNLA), una guerrilla de la minoría étnica Palaung que operó las minas durante meses. El control recién fue devuelto al ejército birmano a fines del año pasado, como parte de un cese al fuego negociado por China. Ese trasfondo convierte al hallazgo en algo más que una noticia gemológica. Myanmar produce cerca del 90% de los rubíes del mundo y el comercio de piedras preciosas —tanto legal como de contrabando— financia desde hace décadas tanto al gobierno militar como a los grupos armados que combaten por autonomía regional. El rubí de 11.000 quilates, hoy en exhibición en la oficina presidencial, es también un símbolo de esa tensión sin resolver.