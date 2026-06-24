¿Cuál es la señal correcta para dejar pasar a otro auto en la ruta?

El uso del guiño izquierdo o derecho sigue generando dudas entre conductores, especialmente cuando un vehículo que circula adelante intenta avisar si el camino está libre o si conviene esperar.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece una regla clave para el adelantamiento, pero en la práctica todavía persisten costumbres que pueden resultar peligrosas. Por eso, entender qué significa cada luz de giro es fundamental antes de tomar una decisión al volante.

Guiño izquierdo en la ruta: qué significa según la Ley de Tránsito

El artículo 42 de la Ley Nacional de Tránsito regula las condiciones para realizar un adelantamiento en rutas y caminos. Allí se indica que, para advertir a los vehículos de atrás que no conviene sobrepasar , el conductor debe encender la luz de giro izquierda .

Para advertir a los vehículos de atrás que no conviene sobrepasar, el conductor debe encender la luz de giro izquierda. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

Esto significa que el guiño izquierdo no habilita la maniobra , aunque muchos conductores lo interpreten de esa manera. Por el contrario, esa señal advierte que hay riesgo, falta de visibilidad o presencia de otro vehículo de frente.

Ante una luz de giro izquierda encendida, el conductor que viene detrás debe abstenerse de iniciar el sobrepaso . La norma apunta a evitar maniobras apresuradas en rutas de doble mano, donde el margen de error suele ser mínimo.

Guiño derecho para dejar pasar: cuándo se usa al conducir en ruta

En la práctica vial, el guiño derecho suele utilizarse para indicar que el vehículo de adelante facilita el paso o que la vía parece despejada.

La regla práctica que muchos conductores aplican es simple:

Guiño izquierdo: no sobrepasar.

Guiño derecho: el vehículo de adelante facilita la maniobra.

Sin señal: no asumir que el camino está libre.

Aun cuando el vehículo de adelante encienda el guiño derecho, la responsabilidad final siempre queda en manos de quien realiza el sobrepaso. Antes de avanzar, debe comprobar que no venga nadie de frente, que la línea de la calzada lo permita y que haya distancia suficiente.

Sobrepaso en ruta: las claves para evitar una maniobra peligrosa

El adelantamiento es una de las maniobras más riesgosas en rutas de un carril por sentido. Por eso, no debe hacerse en curvas, pendientes, puentes, cruces, zonas de baja visibilidad o cuando la señalización horizontal lo prohíbe .

También es importante mantener distancia antes de iniciar la maniobra. Circular demasiado cerca del vehículo de adelante reduce la visibilidad y obliga a tomar decisiones rápidas, lo que aumenta el riesgo de un choque frontal.

La señal más importante para recordar es que el guiño izquierdo significa “no me pases”. Si el objetivo es facilitar que otro vehículo avance, la referencia utilizada en la ruta es el guiño derecho, siempre acompañado por una conducción prudente y sin invadir maniobras ajenas.