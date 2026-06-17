Qué significa la señal de tránsito con una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante. (Representación creada con IA)

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Entre las decenas de señales de tránsito que aparecen en calles y carreteras, hay una que suele generar dudas: un rombo amarillo con una cruz negra en el centro. No es un adorno ni una señal menor: te está avisando de un riesgo a pocos metros.

Esa cruz significa intersección o cruce de vías. Es decir, más adelante la carretera se cruza con otra y pueden aparecer vehículos desde distintas direcciones. Por eso conviene que los conductores la reconozcan y reaccionen a tiempo.

Una señal preventiva: qué anuncia la cruz negra en el rombo amarillo

El color y la forma no son casuales. En Colombia, las señales preventivas son rombos de fondo amarillo con símbolos y orla negros, identificadas con el código SP en el Código Nacional de Tránsito. Junto con las reglamentarias (circulares, de borde rojo) y las informativas (azules), forman los tres grandes grupos de señalización del país. La cruz corresponde a la señal de cruce de vías (SP-11).

La advertencia importa porque los cruces son de los puntos más riesgosos de la vía: una parte considerable de los siniestros ocurre justamente en intersecciones, por exceso de velocidad, distracciones o errores al calcular la prioridad. Reaccionar mal ahí no solo es peligroso: también puede costarte una multa si desobedeces la señalización del cruce.

Es importante que los conductores reconozcan las señales de tránsito y reaccionen a tiempo. ChatGPT

Reduce la velocidad antes de llegar al cruce.

Mira hacia ambos lados y verifica si hay señales de prioridad (pare o ceda el paso).

Mantén distancia con el vehículo de adelante.

Señaliza cualquier giro o maniobra con anticipación.

No es un paso a nivel de tren: la confusión más común

Aquí está el malentendido frecuente: muchos creen que la cruz amarilla anuncia vías del tren. No es así. Según el Manual de Señalización Vial, el cruce ferroviario tiene sus propias señales: la Cruz de San Andrés —un aspa que se ubica en el cruce mismo— y la señal de paso a nivel, que es blanca y negra, no amarilla.

Distinguirlas es clave para la seguridad vial. Confundir una intersección común con un paso de tren lleva a reaccionar mal: frenar donde no corresponde o cruzar sin la precaución que cada caso exige. Las señales preventivas no sancionan por sí solas, pero te preparan para la señal reglamentaria que viene a continuación.

Cómo reconocerla y por qué no debes ignorarla

La regla es simple: rombo amarillo con cruz negra significa “cruce adelante, baja la velocidad y mira a los lados”. Si quieres consultar el catálogo completo y oficial de señales, está publicado en el Manual de Señalización Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ansv.gov.co).

Tenerlo claro no es un detalle menor: en un cruce, un par de segundos de atención pueden evitar un choque.