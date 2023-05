Fue estrella en los 90, saltó a la fama en Rebelde Way y ahora atraviesa una lucha clave como madre no gestante: ¿qué fue de Jazmín Beccar Varela?

El pasado 30 de abril, Jazmín Beccar Varela y su pareja Sofía Accatoli fueron madres de Simona. Ya alejada de las cámaras, la reconocida actriz de los 90 reveló qué fue de su vida en los últimos años y cuál es la dura pelea que lleva con ANSES por su maternidad.



Tras interpretar a Lujan Linares en la exitosa serie Rebelde Way, la joven coprotagonizó "El Patrón de la Vereda" con Camila Bordonaba (su compañera en la tira de Cris Morena) y luego tuvo un lugar en la telenovela de "Romeo y Julieta". La actriz también tuvo algunas participaciones secundarias en series como Patito Feo y Solamente Vos.

Sin embargo, en 2013 decidió alejarse de la actuación y continuó su carrera profesional en el periodismo. Esta fue una de las facetas que cambió de su vida, además de la separación del padre de su primer hijo, Franco Stivala.

Jazmín Beccar Varela en Rebelde Way.

¿Qué fue de la vida de Jazmín Beccar Varela?

Beccar Varela se junto con Sofía, con quien se comprometió hace tres años y medio. En 2022, decidieron que querían tener un hijo y este año fue su pareja quien dio a luz a Simona.

"Si ella no hubiese podido, obviamente lo hubiera hecho yo, porque nuestro deseo era formar una familia", explicó Jazmín, en diálogo con Teleshow, sobre la decisión de que sea su novia quien viva la experiencia del embarazo.

Foto de Instagram de Jazmín Beccar Varela.

En este sentido, reveló: "Obvio que se vive desde dos lugares distintos, pero la magia de ver salir a tu hija es impecable e igual de mágica". "Lo disfrute de la misma manera", celebró. Anteriormente, la mujer de 37 años ya había dado a luz a su primer hijo, Tito.

Jazmín Beccar y una histórica lucha legal como madre no gestante



Desde la llegada de Simona, la actriz se encuentra en un fuerte proceso legal para que se le reconozcan sus derechos como madre no gestante y que pueda vivenciar la crianza de su hijo.

Al momento, se tomó un mes de licencia sin goce de sueldo y la empresa donde trabaja le otorgará otro mes como "cuidadora secundaria". "Yo no me sentía cuidadora secundaria, me sentía madre, y entendía que había un vacío", contó en una entrevista que el hizo el medio Teleshow.

" La madre no gestante hoy está en un gris . Cuando me senté a hablar con mi empleador a ver qué tipo de licencia me iba a tomar, no me identificada con ninguna de las opciones", cuestionó y sostuvo que la ley solo ampara a "madre gestante o licencia de adopción".

En cambio, su situación de ser madre sin haber parido "no está legislado". Justamente, su empleador le otorgó la licencia de tres meses, pero como ANSES no la reconoce como madre, no efectúa el pago.

Por tales motivos, Jazmín Beccar Varela comenzó un amparo contra la entidad fiscal para que validen el pago de la asignación por maternidad. "Mi empleador me lo reconoce y ANSES se ve obligada, así puedo obtener mi licencia paga, porque yo hago mis aportes".

La pareja todavía se encuentra a la espera del fallo de la Corte que podría convertir a Beccar Varela en la primer mujer en Argentina en recibir una licencia por maternidad como madre no gestante.

"No es por mí, es por la cantidad de mujeres que no tienen las herramientas o la oportunidad", sentenció.