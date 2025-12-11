Un pensionista recibirá más de 15.000 euros tras una sentencia que le reconoce el complemento por maternidad.

Un pensionista de Sevilla, afectado por un ERE en CaixaBank, ha logrado una sentencia favorable que obliga a la Seguridad Social a abonarle más de 15.000 euros por el complemento por maternidad, una prestación que hasta hace poco solo se le concedía a mujeres con hijos.

La resolución judicial marca un hito más en una lucha que afecta a miles de hombres jubilados en España, y que ahora encuentran respaldo en la justicia europea y nacional.

La sentencia del Juzgado de lo Social de Sevilla reconoce la discriminación sufrida por el pensionista. Freepik

El fallo, emitido por el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, se apoya en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo, al considerar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) incurrió en una discriminación por razón de sexo al denegar este complemento a los padres con dos o más hijos que se jubilaron entre enero de 2016 y febrero de 2021.

Una discriminación con impacto económico directo

En este caso concreto, la Seguridad Social deberá pagar al pensionista 13.984 euros en atrasos, correspondientes a la prestación no abonada durante estos años, además de 1.800 euros adicionales en concepto de indemnización por daño moral, al reconocer el perjuicio sufrido.

Según explicó Carmen Ortega, directora de Unive Abogados en Sevilla, el caso refleja que “la discriminación sufrida por miles de pensionistas no es un problema teórico, sino un perjuicio real y cuantificable”.

La abogada añade que el reconocimiento judicial demuestra cómo muchos trabajadores, especialmente afectados por ERE masivos como el de CaixaBank, han tenido que acudir a los tribunales para obtener un derecho que Europa reconoció en 2019.

El complemento por maternidad fue introducido en 2016 con el objetivo de compensar la brecha de género en pensiones, pero se limitó exclusivamente a mujeres. No fue hasta la sentencia del TJUE en diciembre de 2019 cuando se dictaminó que también debía concederse a hombres en igualdad de condiciones.

Una situación que podría beneficiar a miles de pensionistas

Andalucía es una de las comunidades donde este asunto puede tener mayor repercusión. De acuerdo con datos oficiales, hay más de 1,5 millones de pensionistas en la región, de los cuales más de 761.000 son hombres. Actualmente existen 185.262 complementos de brecha de género en vigor, la cifra más alta de todo el país.

Las estadísticas indican que más de 21.000 padres andaluces podrían estar en condiciones de reclamar este complemento y la correspondiente compensación económica. Muchos de ellos proceden de procesos de reestructuración laboral colectivos, como los aplicados en el sector bancario en los últimos años.

En ese sentido, las organizaciones jurídicas señalan que las vías legales están cada vez más consolidadas para reclamar lo que en su momento fue denegado. Basta con acreditar el número de hijos y que la pensión de jubilación se reconoció dentro del periodo excluido (2016–2021). La sentencia sevillana podría convertirse en un precedente que anime a otros afectados a iniciar procedimientos similares.

Cómo reclamar el complemento por maternidad si fuiste excluido

Desde el fallo del TJUE, los hombres que cumplan con los requisitos (dos o más hijos y pensión reconocida entre enero de 2016 y febrero de 2021) pueden solicitar el complemento por maternidad a través de los cauces administrativos. En caso de que el INSS rechace la petición, la vía judicial continúa siendo viable y, como se está demostrando, eficaz.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentó jurisprudencia en 2019 al dictaminar que el complemento por maternidad debía aplicarse también a hombres. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además de los atrasos acumulados, las últimas sentencias están reconociendo indemnizaciones adicionales por daño moral, lo que eleva de forma significativa la cuantía total a percibir. Según apuntan varios despachos especializados, en muchos casos la compensación supera los 15.000 euros, dependiendo del importe de la pensión y del tiempo transcurrido desde el reconocimiento de la jubilación.

Este tipo de complementos también han sido revisados en otras provincias y comunidades, lo que evidencia una creciente unificación de criterio judicial. Todo apunta a que este será un tema clave en los tribunales sociales en los próximos meses, especialmente entre los pensionistas varones que aún no han iniciado su reclamación.