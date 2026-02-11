La sal gruesa es uno de los condimentos que está en todas las alacenas por su uso en la cocina. Sin embargo, muchos desconocen que es uno de los mejores aliados para la limpieza del hogar por sus propiedades para eliminar la suciedad y los microorganismos que se acumulan. Es una de las mejores opciones para quienes no quieren utilizar productos químicos y buscan soluciones naturales para la higiene. La sal cuenta con propiedades inodoras que ayudan a reducir los malos olores y absorber la humedad. En la misma línea, es un aliado clave por su capacidad abrasiva que ayuda a aflojar los restos pegados en las paredes. Muchas personas lo usan como una forma de mantenimiento preventivo leve y lo hacen todas las noches para que se mantenga siempre limpio. Sumado a otros elementos como el bicarbonato y el limón, se convierte en una mezcla clave. Este truco no solo es para el inodoro, sino que puede ser usado en otros lugares que acumulan mucha suciedad como la bacha de la cocina, las rejillas de los baños, las cañerías, entre otros. Cabe recordar que tirar sal en estos lugares funciona como un mantenimiento preventivo y no como un destapador, por lo que no se debe dejar de lado las limpiezas profundas o tratamientos realizados por profesionales. Ya sea para el inodoro o las rejillas, aplicar el truco es sumamente sencillo: El sarro se convirtió en uno de los mayores enemigos de los inodoros. Las manchas amarillas se pegan a las paredes y le dan un aspecto sucio y descuidado. Existe un truco casero con limón que permite limpiarlos sin esfuerzo. Los pasos son los siguientes: