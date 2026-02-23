La entrada de la casa es un punto clave porque suele ser un lugar que acumula mucha suciedad, lo que se convierte en un punto que atrae insectos. Si bien existen trucos como rociar vinagre, muchos no lo eligen por el olor que puede dejar. En este contexto, se descubrió todos los beneficios que puede tener poner papel aluminio en el ingreso del hogar. Colocar papel aluminio en la entrada es un truco casero que suele ser aplicado por quienes evitan los productos químicos como insecticidas. Las láminas tienen la capacidad de reflejar la luz del sol, característica que puede influir en las plagas voladoras y mantenerlas alejadas. En la misma línea, el ruido al pisarlo puede ayudar a ahuyentar hormigas. Si bien funciona como barrera repelente, muchas personas consideran que es útil para bloquear energías negativas. La creencia popular indica que es capaz de reflejar las malas energías y actuar como un escudo protector contra el mal de ojo. En la misma línea, otras culturas consideran que al ser combinado con ingredientes como sal, azúcar o monedas puede funcionar como un ritual para proteger la estabilidad económica. Poner vinagre en la entrada de la casa es otro truco popular para combatir los insectos. Su fuerte e intenso aroma actúa como un potente repelente inhibidor de plagas domésticas. Los insectos como arañas, cucarachas y hormigas suelen evitar las zonas en donde detectan el olor. También, ayuda a combatir olores como el de humedad y la suciedad.