El truco casero para dejar los vidrios relucientes y sin una sola marca.

Limpiar los vidrios puede parecer una tarea sencilla, pero conseguir que queden transparentes, relucientes y sin marcas no siempre es tan fácil. Muchas veces, incluso después de pasar un producto específico, quedan manchas, vetas o pequeñas huellas que arruinan el resultado.

Sin embargo, existe un truco casero para limpiar los vidrios que permite dejarlos impecables sin necesidad de recurrir a detergente ni limpiavidrios.

Cómo limpiar los vidrios para que queden sin marcas

Uno de los secretos para conseguir vidrios brillantes está en utilizar agua y alcohol, una combinación sencilla que ayuda a eliminar la suciedad y favorece un secado rápido.

Para preparar la mezcla se necesita:

1 taza de agua.

1 taza de alcohol.

Un recipiente con pulverizador.

Un paño de microfibra limpio.

Colocá ambos líquidos dentro del pulverizador y mezclá suavemente. Luego, aplicá una pequeña cantidad sobre el vidrio, evitando empaparlo.

Cómo limpiar los vidrios para que queden sin marcas. urbazon

El paso clave para que los vidrios queden relucientes

Después de aplicar la preparación, pasá un paño de microfibra realizando movimientos en una misma dirección.

Es importante no utilizar demasiada cantidad de líquido, ya que el exceso puede favorecer la aparición de marcas. Además, el paño debe estar completamente limpio para evitar trasladar polvo o grasa nuevamente sobre la superficie.

Para obtener un mejor resultado, también se recomienda limpiar los vidrios cuando no reciben sol directo, porque el calor puede hacer que la mezcla se evapore demasiado rápido y deje vetas.

El paso clave para que los vidrios queden relucientes.

Cómo evitar las marcas al limpiar ventanas y vidrios

Además de la mezcla casera, hay algunos consejos que pueden mejorar notablemente la limpieza:

No rocíes demasiado producto: una pequeña cantidad suele ser suficiente.

Usá un paño de microfibra: evita dejar pelusas y ayuda a conseguir un acabado uniforme.

Limpiá primero el polvo: si hay tierra o partículas sobre el vidrio, retiralas antes para evitar arrastrarlas por toda la superficie.

Secá bien la superficie: no dejes que el líquido se evapore por sí solo.

Evitá limpiar bajo el sol directo: el calor puede generar marcas y dificultar el secado parejo.

Cada cuánto conviene limpiar los vidrios

La frecuencia depende de factores como el polvo, la humedad y la ubicación de las ventanas. En viviendas ubicadas en zonas con mucho tránsito o contaminación, puede ser necesario limpiarlas con mayor frecuencia.

Una limpieza periódica permite evitar que la suciedad se acumule y facilita que los vidrios recuperen su brillo sin necesidad de utilizar grandes cantidades de producto.

Importante: antes de aplicar alcohol sobre una superficie, conviene probar la mezcla en una zona pequeña y poco visible, especialmente si se trata de vidrios con tratamientos especiales, películas o marcos delicados.