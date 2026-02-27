En los días de calor, las bebidas refrescantes se convierten en una necesidad, y el frappé de café ha surgido como una opción popular para disfrutar del verano sin sacrificar el gusto por el café. Preparar esta bebida en casa no solo es sencillo, sino también una alternativa más económica a las cafeterías. El primer paso para esta receta es preparar un café bien cargado y dejarlo enfriar en la heladera. Este paso es necesario para que la bebida conserve el gusto sin diluirse con el hielo. Una vez frío, hay que agregar el café en la licuadora junto con abundante hielo. Un dato a considerar es que la cantidad dependerá de cuán espeso se prefiera, ya que más hielo para una textura cremosa y menos para una bebida más líquida. Luego, es necesario licuar todo hasta lograr una mezcla homogénea y suave. Para las personas que prefieran darle un toque especial, agregar crema o un poco de leche para suavizar el sabor y conseguir una textura más rica. Endulzar con azúcar, miel o edulcorante según tu gusto o sumar esencia de vainilla o cacao para variar la receta. Cuando la mezcla esté lista, servir en un vaso grande y decorar con crema batida o un poco de chocolate rallado para un resultado irresistible. Además, el secreto para disfrutarlo sin que pierda la temperatura ideal es utilizar el Vaso Isotérmico Hudson. Este vaso mantiene tu bebida a la temperatura perfecta por más tiempo gracias a su interior de acero pulido y su tapa a rosca con pico antiderrame, ideal para evitar accidentes. Además, su diseño moderno y práctico lo convierte en el compañero perfecto para la oficina, el auto o tus viajes. Con base antideslizante y manija ergonómica, es cómodo y seguro en cualquier situación.