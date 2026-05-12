Un histórico supermercado remata sus productos con descuentos de hasta 70% antes de su cierre definitivo. Se trata del emblemático Hiper Libertad ubicado en la ciudad de Posadas, el cual atraviesa sus últimas semanas de funcionamiento antes de pasar a manos de La Anónima. La última donde atenderá el local será el miércoles 27 de mayo, ya que para el 28 está previsto el cierre definitivo. La medida de rematar el stock viene de la urgencia de reducir al máximo la cantidad de mercadería disponible antes del traspaso forma de las instalaciones. El esquema de descuentos incluye rubros como bazar, hogar, limpieza, textiles y hasta alimentos seleccionados. Se incluyen promociones de 2x1 y rebajas de hasta 70%. En la misma línea, se espera que durante los próximos días previos a la baja de persianas definitiva se intensifiquen las ofertas, ya que una vez concretado el traspaso se avanzará con una reforma integral con mercadería propia. El local había registrado una baja en las ventas a raíz de la caída en el consumo y la fuerte competencia contra los precios de Paraguay. De esta manera, La Anónima adquirió un total de 12 hipermercados distribuidos en provincias como Tucumán, San Juan, Salta, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. El acuerdo establece el traspaso de unos 1.600 empleados de forma voluntaria, en donde se respetará la antigüedad y condiciones laborales. Sin embargo, se prevé un recorte aproximado de 200 puestos de trabajo en las áreas administrativas. Esto sucede porque La Anónima ya cuenta con una estructura centralizada de 400 trabajadores de tareas contables y personal, lo que genera duplicidad en las funciones.