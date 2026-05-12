La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 12 de mayo de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial. En este martes, 12 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un niño simboliza inocencia y nuevos comienzos, o el nacimiento de ideas y proyectos. También puede reflejar vulnerabilidad y necesidad de cuidado, o señalar inmadurez y responsabilidades por asumir. El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.