Fin de semana largo: por qué el lunes 10 de octubre es feriado y cómo se paga si trabajo

Este fin de semana será extra largo gracias a los dos feriados de octubre: el viernes 7 -con fines turísticos- y el lunes 10, los cuales le darán a los trabajadores dos días de descanso extra para disfrutar del inicio de los días calurosos.

Feriados 2022: todos los días libres que quedan en el año para disfrutar de una escapada y dos opciones para conocer



Fin de semana largo: por qué el viernes 7 de octubre es feriado y cómo se paga



Estos cuatro días libres son perfectos ya sea para realizar una escapada a la Costa Argentina, como para conocer alguno de los cientos de pueblitos que la provincia de Buenos Aires tiene e incluso para poder ver esa película que siempre está pendiente.

FERIADOS DE OCTUBRE: ¿QUÉ SE CONMEMORA?

Según estableció el Gobierno para este 2022, este viernes 7 y lunes 10 de octubre será feriado con el fin de lograr un fin de semana extra largo y potenciar el turismo.

Es por esto que el viernes 7 de octubre fue declarado por el Decreto 789/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández a fines del año pasado como feriado con fines turísticos, lo que en el entorno laboral se considera un día no laborable.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural se conmemora todos los 12 de octubre.

Este se sumó al feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural: aunque este día en realidad se conmemora el 12 de octubre, se trata de un feriado trasladable.

Debido a esto, el Gobierno definió cambiarlo al lunes 10 de octubre con el fin de consolidar un fin de semana extra largo que pueda potenciar el turismo en el marco de la fuerte estrategia de crecimiento que viene aplicando el Ministerio de Turismo y Deportes de la mano de las tres ediciones del Programa Previaje.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural promueve el diálogo y el respeto en torno a los pueblos originarios presentes en la Argentina: aunque previamente en esta fecha se conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América, su significado fue adaptado -al igual que su nombre- para realizar una jornada de concientización en torno a los derechos de los pueblos originarios.

FERIADOS DE OCTUBRE: ¿CÓMO SE PAGA SI TRABAJO?

Pese a que tanto el viernes 7 como el lunes 10 de octubre fueron decretados feriados, ciertos empleados aún deben trabajar, principalmente en los servicios básicos. Y, teniendo en cuenta que los feriados con fines turísticos se consideran un día no laborable , estos dos se pagan distinto en caso de llevar a cabo las laborales de forma normal.

Cuándo es el próximo feriado y por qué es fin de semana largo



Fin de semana largo: los hermosos pueblitos bonaerenses que hay que conocer sí o sí para descansar y relajar



La paga que los trabajadores reciben a cambio de trabajar un día feriado no es la misma que una jornada normal: según el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados se deben cobrar como si fuesen una doble jornada.

Es decir, que estos se pagan doble dado que, tal como indica la ley, la empresa debe pagar la remuneración normal de una jornada laboral más un monto de igual cantidad.

Aquí, cabe resaltar la diferencia entre un feriado y un día no laborable: mientras que los primeros se deben dar de forma obligatoria a los empleados, el otorgamiento de un día no laborable es una decisión que recae sobre el empleador, el cual puede definir que el trabajo se realice de forma normal. Así, salvo en "bancos, seguros y actividades a fines", es la empresa la que define si se trabaja o no.

Es preciso resaltar la diferencia entre un día no laborable y un feriado.

De esta forma, dado que la Ley N° 27.399 aclara que los fines de semana con fines turísticos se justifican como días no laborables, quienes trabajen el viernes 7 de octubre cobrarán sus haberes de forma normal dado que este feriado tiene fines turísticos. Por su parte, quienes tengan que cumplir funciones el lunes 10 cobrarán doble jornada.

FERIADOS 2022: TODOS LOS DÍAS LIBRES QUE QUEDAN EN EL AÑO

Quedan más de cinco feriados en lo que resta del año: todo el calendario para planificar una escapada en los próximos meses.

Octubre

Con un fin de semana extra largo, octubre tiene tres feriados:

Hoy, miércoles 5 de octubre: Día del Perdón, sólo para habitantes que profesen la religión judía.

Día del Perdón, sólo para habitantes que profesen la religión judía. Viernes 7 de octubre: feriado con fines turísticos.

feriado con fines turísticos. Lunes 10 de octubre: Día del Respeto por la Diversidad Cultural.

Noviembre

Noviembre tiene dos feriados que forman un fin de semana largo:

Domingo 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Día de la Soberanía Nacional. Lunes 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.

Diciembre

Diciembre tiene tres feriados, con un fin de semana extra largo:

Jueves 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. Viernes 9 de diciembre: feriado con fines turísticos.

feriado con fines turísticos. Domingo 25 de diciembre: Navidad.

Además, el siguiente domingo 1 de enero de 2023 también se celebra un feriado por el Año Nuevo.