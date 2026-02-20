La licencia de conducir es el documento básico que deben tener todos los conductores para poder circular por las calles de Argentina. En tanto, existen varias categorías de carnets, según edad, según tipo de vehículo y según uso que se le vaya a dar al vehículo, ya sea personal o comercial. La Ley Nacional de Tránsito 24.449, quienes busquen renovar el registro para manejar en el país deberán cumplir con una serie de requisitos como: examen psicofísico aprobado, cursos de manejo aprobados, DNI y pago de boletas del trámite de renovación. A pesar de que en la mayoría de los municipios del país no solicitan realizar nuevamente examen teórico y práctico de manejo a los adultos mayores de 70 años que quieran renovar, muchas jurisdicciones les solicitan obligatoriamente volver a hacerlos. Por ejemplo, el municipio de Morón es uno de los que exige a los que tienen de 71 años para arriba volver a realizar los exámenes teóricos de conducción. “El examen teórico es de carácter obligatorio y eliminatorio, y tiene como objetivo verificar los conocimientos teóricos que posee el aspirante. Sera obligatorio para todos los aspirantes que accedan a la Licencia de Conducir por primera vez, para quienes deseen ampliar a una nueva clase, en caso de poseer licencias caducas o vencidas, y para los mayores de 70 años”, dice el municipio. En el municipio de Morón, la renovación del carnet tiene los siguientes costos, según la edad del aspirante: Según informó el propio partido de Moreno, todos los conductores que busquen renovar la licencia de conducir deberán sí o sí realizar un examen psicofísico verifique la aptitud para manejar. El examen es digital y presencial y se rinde en tablets provistas por el propio municipio de Moreno. El tiempo límite para completarlo es de 40 minutos y tiene una cantidad de 4 intentos máximos por mes. Si una persona supera el límite, deberá iniciar el trámite otra vez y pagar el arancel que corresponda. El partido del oeste bonaerense advirtió que la calificación mínima para aprobar el examen teórico de manejo es del 75% de respuestas correctas.