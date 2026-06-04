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En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Durante este jueves, 4 de junio de 2026, el pueblo español festeja El Día Mundial de la Fertilidad, un día no festivo que se celebra cada jueves, 4 de junio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial de la Fertilidad (foto: Freepik).
Día Mundial de la Fertilidad (foto: Freepik).

¿Qué se celebra el jueves 4 de junio?

El 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad para crear conciencia sobre los crecientes problemas de fertilidad en la población. Este día tiene como objetivo informar a las personas sobre la importancia de identificar los momentos adecuados para consultar a un especialista. La infertilidad, una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, afecta a un gran número de parejas en edad reproductiva y es crucial abordarla de manera abierta y educacional.

Otro aspecto importante del Día Mundial de la Fertilidad es la necesidad de eliminar los estigmas y prejuicios asociados a la infertilidad. A pesar de los avances en la medicina reproductiva, muchas parejas lidian con el sufrimiento emocional y las dificultades económicas que conlleva no poder concebir. Es fundamental fomentar un entorno de apoyo y comprensión que permita a las parejas hablar abiertamente sobre sus experiencias y buscar ayuda sin vergüenza.

Finalmente, el día también destaca la variedad de causas que pueden contribuir a la infertilidad tanto en hombres como en mujeres. No se trata únicamente de la edad, sino de múltiples factores que pueden afectar la capacidad de concebir. Al informar a la población sobre las diferentes causas y ofrecer consejos para mejorar la fertilidad, se pueden crear mejores oportunidades para que las parejas logran formar una familia, apoyándose en información y recursos adecuados.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?
¿Por qué se celebra esta festividad en España?Olya Kobruseva

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Fertilidad?

Para celebrar el Día Mundial de la Fertilidad el 4 de junio, es fundamental crear conciencia sobre la infertilidad y fomentar un ambiente de apoyo en la comunidad. Se pueden organizar charlas informativas o talleres para educar a las parejas sobre los problemas de fertilidad y las opciones de tratamiento disponibles. Además, las redes sociales pueden ser una gran herramienta para difundir información y testimonios que ayuden a normalizar el tema, borrando prejuicios y estigmas asociados a la infertilidad.

Asimismo, es importante que las parejas se sientan cómodas al compartir su experiencia y buscar ayuda profesional si es necesario. Se pueden realizar actividades grupales de bienestar, como clases de yoga o meditación, que ayuden a reducir el estrés y a fortalecer la salud emocional. Al involucrar a la comunidad y promover el diálogo abierto, se contribuye a crear una comprensión más profunda sobre la infertilidad y se apoya a quienes enfrentan este desafío.