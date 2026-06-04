En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Durante este jueves, 4 de junio de 2026 , el pueblo español festeja El Día Mundial de la Fertilidad, un día no festivo que se celebra cada jueves, 4 de junio de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial de la Fertilidad (foto: Freepik).

¿Qué se celebra el jueves 4 de junio?

El 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad para crear conciencia sobre los crecientes problemas de fertilidad en la población. Este día tiene como objetivo informar a las personas sobre la importancia de identificar los momentos adecuados para consultar a un especialista. La infertilidad, una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, afecta a un gran número de parejas en edad reproductiva y es crucial abordarla de manera abierta y educacional.

Otro aspecto importante del Día Mundial de la Fertilidad es la necesidad de eliminar los estigmas y prejuicios asociados a la infertilidad. A pesar de los avances en la medicina reproductiva, muchas parejas lidian con el sufrimiento emocional y las dificultades económicas que conlleva no poder concebir. Es fundamental fomentar un entorno de apoyo y comprensión que permita a las parejas hablar abiertamente sobre sus experiencias y buscar ayuda sin vergüenza.

Finalmente, el día también destaca la variedad de causas que pueden contribuir a la infertilidad tanto en hombres como en mujeres. No se trata únicamente de la edad, sino de múltiples factores que pueden afectar la capacidad de concebir. Al informar a la población sobre las diferentes causas y ofrecer consejos para mejorar la fertilidad, se pueden crear mejores oportunidades para que las parejas logran formar una familia, apoyándose en información y recursos adecuados.

¿Por qué se celebra esta festividad en España? Olya Kobruseva

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Fertilidad?

Para celebrar el Día Mundial de la Fertilidad el 4 de junio, es fundamental crear conciencia sobre la infertilidad y fomentar un ambiente de apoyo en la comunidad. Se pueden organizar charlas informativas o talleres para educar a las parejas sobre los problemas de fertilidad y las opciones de tratamiento disponibles. Además, las redes sociales pueden ser una gran herramienta para difundir información y testimonios que ayuden a normalizar el tema, borrando prejuicios y estigmas asociados a la infertilidad.

Asimismo, es importante que las parejas se sientan cómodas al compartir su experiencia y buscar ayuda profesional si es necesario. Se pueden realizar actividades grupales de bienestar, como clases de yoga o meditación, que ayuden a reducir el estrés y a fortalecer la salud emocional. Al involucrar a la comunidad y promover el diálogo abierto, se contribuye a crear una comprensión más profunda sobre la infertilidad y se apoya a quienes enfrentan este desafío.