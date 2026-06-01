El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un fin de semana largo en todo el país.

Con la mira puesta en la planificación de viajes y el descanso, muchos argentinos ya consultan el calendario de 2026 para organizar su agenda. Junio es, históricamente, uno de los meses más esperados debido a la presencia de dos feriados nacionales que suelen generar fines de semana extendidos.

Sin embargo, a diferencia de otros años donde la combinación de fechas permite “megafines de semana XXL”, la disposición del calendario en 2026 presenta una configuración particular que los trabajadores y el sector turístico deben tener en cuenta.

¿Qué feriados hay en junio de 2026?

En la Argentina, junio conmemora dos hitos de la historia nacional:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera).

¿Cómo se trasladan los feriados y cuántos fines de semana largos habrá?

De acuerdo con la Ley 27.399, que regula el establecimiento de feriados y fines de semana largos, el tratamiento de estas fechas será el siguiente:

1. El fin de semana largo de Güemes

El 17 de junio cae miércoles. Según la normativa vigente, los feriados trasladables que coinciden con días martes o miércoles se trasladan al lunes anterior.

Por lo tanto, el feriado del 17 de junio se pasará al lunes 15 de junio .

Esto dará lugar al único fin de semana largo del mes, que se extenderá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio inclusive.

2. El Día de la Bandera

El 20 de junio, en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, cae sábado.

A diferencia del feriado de Güemes, esta es una fecha declarada como feriado nacional inamovible .

Esto significa que no se traslada al lunes siguiente ni al viernes previo. Al caer sábado, no generará un beneficio de descanso adicional para quienes cumplen tareas de lunes a viernes, aunque rigen para ese día las normas de descanso dominical (se paga doble si se trabaja).

Calendario de feriados de junio 2026

En limpio, así quedarán los días de descanso para el mes de junio:

Sábado 13 de junio: descanso semanal.

Domingo 14 de junio: descanso semanal.

Lunes 15 de junio: feriado trasladado (Paso a la Inmortalidad de Güemes). Fin de semana largo.

Miércoles 17 de junio: Día laborable (el feriado se cumplió el 15).

Sábado 20 de junio: feriado inamovible (Día de la Bandera).

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de fijar hasta tres feriados con fines turísticos (feriados puente) por año.

Si bien el calendario oficial se confirma mediante decreto antes de finalizar el año anterior, es poco probable que se disponga un puente para el viernes 19 de junio, ya que el 20 es sábado y la ley busca, por lo general, fomentar fines de semana de tres o cuatro días consecutivos que involucren días hábiles.

¿Cuántos feriados quedan en el resto de 2026?

Tras el mes de junio, el próximo descanso extendido llegará en julio, con el feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia), que suele ser un candidato firme para que el Gobierno decrete un feriado puente el viernes 10, creando así un fin de semana XL de cuatro días.

Para quienes buscan planificar con antelación, junio 2026 será un mes de actividad plena, con un solo respiro estratégico a mediados de mes para fomentar el turismo interno antes del inicio de las vacaciones de invierno.