El Carnaval es una de las celebraciones más esperadas en todo el mundo por sus desfiles, disfraces exuberantes y la explosión de color. Para muchos, este evento no solo representa una festividad apenas inicia el año, sino que también marca el primer fin de semana XXL del calendario.

En países como Argentina, donde los días de Carnaval son feriados nacionales inamovibles, la planificación anticipada es clave. Si bien el calendario oficial de feriados nacionales 2026 aún no se publicó, la fecha del Carnaval está determinada por el ciclo litúrgico cristiano.

Feriados 2026: ¿cuándo es Carnaval?

La particularidad del Carnaval radica en ser una fiesta móvil, lo que significa que su fecha cambia anualmente. Esta festividad siempre precede a la Cuaresma, justo antes del Miércoles de Ceniza, el día que da inicio a los 40 días que anteceden al Domingo de Pascua.

En el calendario occidental, la fecha de la Pascua se calcula primero: el Carnaval siempre ocurre 47 días antes del Domingo de Pascua.

La fecha exacta del Carnaval en 2026

Aplicando la regla del calendario móvil, estas son las fechas clave para el próximo año:

Pascua 2026: domingo 5 de abril.

Miércoles de Ceniza 2026: miércoles 18 de febrero.

En Argentina, el primer fin de semana XXL de 2026 se conformará uniendo los dos feriados nacionales a los días de descanso habituales, resultando en cuatro días completos para hacer turismo: del sábado 14 al martes 17 de febrero.

En el mundo, ciudades con carnavales icónicos, como Río de Janeiro, Venecia o Barranquilla, inician sus desfiles, bailes y actividades temáticas semanas antes, extendiendo la celebración por periodos variables.