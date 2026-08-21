El Día del Empleado de Comercio se celebra cada año en Argentina para reconocer a los trabajadores de la actividad mercantil. La fecha establecida por ley es el 26 de septiembre, aunque en 2026 el calendario presenta una particularidad: cae sábado y todavía no se confirmó oficialmente si la jornada de descanso será trasladada a otro día .

La celebración alcanza a los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que contempla a una gran cantidad de empleados de supermercados, tiendas, mayoristas, comercios minoristas, perfumerías, locales de electrodomésticos y otros establecimientos del sector.

Día del Empleado de Comercio 2026: cuándo es, quiénes no trabajan y qué pasa si deben trabajar

Día del Empleado de Comercio 2026: qué se sabe del feriado de septiembre

La fecha fue establecida mediante la Ley 26.541, sancionada en 2009, que fijó el 26 de septiembre como jornada de descanso para los empleados de comercio.

La norma reconoce ese día como descanso remunerado, por lo que los trabajadores alcanzados no deben sufrir descuentos salariales por no concurrir a sus puestos.

Sin embargo, en 2026 el 26 de septiembre cae sábado. Hasta el momento, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) no comunicó oficialmente si la celebración será trasladada a otra jornada.

Quiénes podrán faltar a trabajar sin perder el sueldo

El beneficio alcanza a los trabajadores comprendidos dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 . Esto incluye a empleados de distintos establecimientos comerciales, tanto de grandes cadenas como de negocios minoristas.

Entre los sectores alcanzados se encuentran:

supermercados y mayoristas;

tiendas de ropa y calzado;

perfumerías;

comercios de electrodomésticos;

locales minoristas;

otros establecimientos incluidos en el convenio mercantil.

Durante la jornada correspondiente al Día del Empleado de Comercio, los trabajadores tienen derecho a un descanso remunerado. No pueden sufrir un descuento salarial por decidir no concurrir a trabajar cuando la jornada se encuentre formalmente establecida.

La modalidad es similar a la de un feriado en cuanto a la protección del descanso y la remuneración, aunque se trata de una jornada específica establecida para el sector mercantil.

Infoleg

Qué pasa si un empleado de comercio tiene que trabajar ese día

Los comercios pueden abrir sus puertas si así lo determina cada empresa, pero los empleados alcanzados por la normativa no pueden ser obligados a trabajar durante la jornada de descanso .

En caso de que un trabajador preste tareas, corresponde recibir una remuneración adicional, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.541.