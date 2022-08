Feriado de septiembre: anunciaron un día no laborable para fin de mes, ¿a quiénes afecta?

Se acerca el mes de septiembre y con él llega un nuevo feriado exclusivo para un sector de la economía.. Cada año se celebra el Día del Empleado de Comercio con el fin de que todos sus trabajadores puedan gozar de su día de descanso.

La jornada afecta al gremio más numeroso de la Argentina, con aproximadamente 1,2 millones de afiliados a esta actividad. Es una fecha significativa para las personas que trabajan en las tiendas de las ciudades o en los centros comerciales.

Cuándo es el Día del Empleado de Comercio

En Argentina, el Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre. El año pasado, Sin embargo, la fecha fue trasladada al lunes 27 de septiembre, ya que la jornada cae un domingo. Para evitar perjudicar las altas ventas de un fin de semana, se acordó mover la fecha al primer día hábil de la semana.

A quiénes afecta el Día del Empleado de Comercio

Las disposiciones de esta jornada aplican para todos los trabajadores mercantiles, personas que trabajan en alguna empresa vinculada a la venta de bienes, retail, etc.

El Día del Empleado de Comercio en la Argentina surge de un acuerdo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), cuyo número de afiliados es de más de 1,2 millones de trabajadores.

La Faecys nuclea los principales gremios vinculados a esa actividad y las cámaras del sector: la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Por qué se celebra el Día del Empleado de comercio

La jornada se estableció en el año 2009 por medio de la Ley 26.541. Se celebra cada 26 de septiembre porque en esa misma fecha, pero de 1934, fue sancionada la Ley N°11.729 que legisla las relaciones del trabajo durante la presidencia de Agustín Pedro Justo.

Esta normativa histórica es de gran relevancia, ya que fue la primera en el país en determinar un marco de protección y estabilidad para los trabajadores argentinos. Establece la indemnización ante el despido arbitrario y vacaciones pagas para los trabajadores de comercio, entre otras cuestiones.

El Día del Empleado de Comercio busca conmemorar aquellos logros legales de los trabajadores y preservar la conquista laboral que benefició a quienes se desempeñan en el sector.

Día del Empleado de Comercio: ¿se trabaja?

Un dato no menor es que durante esta jornada no hay actividad regular en los comercios de todo el país. Aquellos locales que tienen a sus empleados registrados en el sistema de Seguridad Social, o en alguno de los sindicatos que nuclea Faecys, no tienen la obligación de trabajar en la fecha del feriado.

¿Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio?

Acorde a lo que establecieron la FAECyS y las Cámaras Mercantiles en los últimos años, en el Día del Empleado de Comercio no se podrá otorgar como franco compensatorio de descanso semanal. De esta forma, si bien ese día no se prestan servicios, la paga debe ser como la de un feriado Nacional. En caso de trabajarlo, se deberá pagar doble.