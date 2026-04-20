La célebre frase de Marcel Proust, “El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”, sigue siendo una de las reflexiones más citadas sobre la forma en que percibimos el mundo. Aunque suele circular como una idea breve y directa, su origen está ligado a una obra literaria mucho más extensa y profunda. El autor francés (1871-1922), reconocido como una de las figuras centrales de la literatura del siglo XX, desarrolló esta idea dentro de su obra monumental “En busca del tiempo perdido”, publicada en siete volúmenes entre 1913 y 1927. La versión popular de la cita es en realidad una paráfrasis simplificada de un pasaje más extenso que aparece en el volumen “La prisionera” (1923), parte de su obra principal. En ese fragmento, Proust plantea que el verdadero descubrimiento no se logra viajando físicamente, sino cambiando la forma en que se percibe la realidad. Su reflexión surge en un contexto vinculado al arte, especialmente a la música, y a la capacidad de los artistas de mostrar nuevas formas de ver el mundo. El pasaje original sugiere que cada persona posee una mirada única, y que acceder a esas distintas perspectivas equivale a descubrir múltiples universos sin necesidad de desplazarse. Lejos de ser un simple consejo sobre valorar lo cotidiano, la frase propone una idea más profunda: la realidad no es algo fijo, sino que depende de la mirada de quien la observa. Desde esta perspectiva, el verdadero cambio no ocurre al modificar el entorno, sino al transformar la forma en que interpretamos lo que vemos. Esto implica que dos personas pueden experimentar el mismo lugar de maneras completamente distintas. Con el paso del tiempo, esta idea se volvió un concepto ampliamente difundido en distintos ámbitos, desde la educación hasta el desarrollo personal. Su permanencia se explica por una observación simple pero potente: la novedad no siempre está en lo externo, sino en la capacidad de prestar atención de otra manera. En ese sentido, la propuesta de Proust mantiene su vigencia porque invita a explorar nuevas perspectivas, a cuestionar la mirada habitual y a reconocer que cada experiencia puede adquirir un significado distinto según cómo se la observe.