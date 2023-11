Falleció el periodista Edi Zunino

El reconocido periodista Edi Zunino murió este jueves, según confirmó el director de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia. Zunino, responsable de la revista Noticias, tenía 60 años y padecía un cáncer de páncreas.

Además de su paso por el grupo Perfil, el periodista se desempeñó como colaborador en los matutinos La Voz y Sur y en el quincenario cooperativista Acción.



En Noticias, Zunino estuvo al frente del equipo que siguió las alternativas posteriores al asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

" Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo ", dijo Fontevecchia de manera sorpresiva en una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos



"Edi era un chico, era el famoso que se puso los cables en el cuerpo para grabar la corrupción de (Armando) Cavalieri en el Sindicato de Comercio, me acuerdo eso perfectamente con veintipocos años", recordó Fontevecchia esta mañana.