Peso colombiano, la moneda emergente que ganó fuerza en el último año y desplazó al dólar.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 17 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.133,89 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.54%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, comparado con una volatilidad anual del 13.74%.

En la última sesión, el dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar exhibió una leve tendencia bajista, con descensos predominantes y rebotes intermitentes; cerró con avance, señal de intento de recuperación que aún no compensa el retroceso acumulado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que la moneda está ganando fuerza en comparación con los días anteriores.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra o vende dólares solo en entidades autorizadas; consulta la TRM del día, compara comisiones y exige comprobante.

Evita el mercado informal y los anticipos sin respaldo; prefiere transferencias seguras, verifica la identidad y conserva los soportes.