La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó el retiro inmediato de varias marcas de filtros de agua domiciliarios tras detectar irregularidades sanitarias que podrían representar un riesgo para los consumidores.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los lotes y modelos comercializados en Argentina.

Según informó el organismo, los productos afectados se vendían sin contar con los registros obligatorios ni la identificación de establecimientos habilitados, por lo que no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni las condiciones en las que fueron fabricados.

Qué filtros de agua prohibió la ANMAT

La disposición oficial prohíbe el uso, comercialización, distribución y publicidad de filtros y dispositivos de acondicionamiento de agua de las siguientes marcas:

Vyse

Pideweb

Watercom

Haru

Crafty Solution

Ecoaquas

Además, la medida también alcanza a productos sin marca o sin rotulado identificatorio.

Desde la ANMAT explicaron que durante las tareas de fiscalización se comprobó que estos artículos no estaban inscriptos ante el organismo y que tampoco existían datos sobre fabricantes o responsables sanitarios habilitados.

Por qué pueden ser peligrosos para la salud

El principal problema detectado es que se desconoce el origen, la composición y las condiciones de fabricación de los productos retirados del mercado.

Esto implica que no existen garantías sobre la calidad del filtrado del agua ni sobre los materiales utilizados en los dispositivos.

Las autoridades sanitarias advirtieron que utilizar filtros sin control oficial podría exponer a los usuarios a contaminantes, fallas en la purificación o materiales no aptos para uso doméstico. Por ese motivo, la prohibición seguirá vigente hasta que las empresas regularicen la situación y obtengan las autorizaciones correspondientes.

Qué deben hacer quienes tengan uno de estos filtros

La recomendación oficial es dejar de utilizar inmediatamente cualquiera de los productos incluidos en la disposición y evitar comprarlos en plataformas online o comercios que continúen ofreciéndolos.

También se aconseja verificar que los filtros de agua cuenten con datos de fabricante, registros sanitarios y rotulado oficial antes de instalarlos en el hogar. Ante dudas, los consumidores pueden consultar los canales oficiales de la ANMAT.