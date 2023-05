Estos alimentos evitan la pérdida de memoria y todos deberíamos consumirlos

Una investigación publicada en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), realizada en adultos de alrededor de 71 años evaluados durante un período de tres años , demostró que al consumir alimentos con 500 mg de flavonoides por día mejora la función de memoria de las personas.

El primer autor, Adam Brickman, profesor de neuropsicología en la Universidad de Columbia, aseguró que los hallazgos "aumentan la posibilidad de usar dietas ricas en flavonoles para mejorar la función cognitiva en los adultos mayores".



Un estudio recomienda una dieta alta en flavonoides

Para el estudio, más de 3500 adultos sanos fueron asignados al azar para recibir un suplemento diario de 500 mg de flavonol o una píldora ficticia durante tres años.

Los participantes tomaron varias pruebas de memoria durante el período de estudio y completaron encuestas que evaluaron su dieta.

Los investigadores dijeron que las puntuaciones de memoria mejoraron solo ligeramente para el grupo que tomó la pastilla de flavanol. Pero dentro de ese grupo, el equipo encontró que un subconjunto de personas que tenían una dieta deficiente y un bajo consumo de flavonoides al inicio del estudio, mostraron mayores mejoras en la memoria.

Este pequeño grupo de participantes vio que las puntuaciones de memoria aumentaban en promedio un 10.5% en comparación con el placebo y un 16% en comparación con su memoria al inicio del estudio.

¿Qué alimentos son ricos en flavonoides?

Gunter Kuhnle, profesor de nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad de Reading y coinvestigador del estudio, describió los hallazgos como "emocionantes" y destacó que los resultados "sugieren que hay una cantidad óptima de flavonoides en la dieta", que es de aproximadamente 500 mg de ingesta diaria.

El profesor Aedin Cassidy, presidente de Nutrición y Medicina Preventiva y director de investigación interdisciplinaria en el Instituto para la Seguridad Alimentaria Global de la Universidad Queen de Belfast (QUB) afirmó que los flavonoides están presentes "en el té, el cacao, las manzanas y las bayas", las cueles son "la clave para mejorar la memoria en el cerebro envejecido".

Además, añadió: "La dosis requerida para estas mejoras en la salud del cerebro es fácilmente alcanzable, por ejemplo, una taza de té, seis cuadrados de chocolate negro, unas pocas porciones de bayas y manzanas en conjunto proporcionarían alrededor de 500 mg de flavonoides".

La lista de los alimentos que ayudan a mejorar la memoria

Vino tinto Té negro y verde Chocolate negro Porotos Col rizada Berro Cebollas Cerezas Moras Uvas negras Manzanas

Desacuerdo con la investigación de flavanoides

David Curtis, profesor honorario del Instituto de Genética de la UCL, alertó que el estudio mostró que "los que tomaron un suplemento de flavonol durante años tenían aproximadamente la misma función de memoria que los que tomaron placebo y cualquier diferencia estaba dentro de las expectativas".



"Incluso en el grupo que inicialmente tenía un bajo consumo de flavonol, los que tomaron un suplemento de flavonol durante años tuvieron aproximadamente la misma función de memoria que los que tomaron placebo y cualquier diferencia estaba dentro de las expectativas de azar", explicó Curtis.