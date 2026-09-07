La planta que sobrepasa a la lengua de suegra y cada vez más personas prefieren: se desarrolla más veloz y se ve mejor.

Ya es oficial | Los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali impedirán viajar al exterior a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte

En tiempos recientes, una especie ha tomado protagonismo sobre la clásica y reconocida lengua de suegra. Esta especie se distingue por su crecimiento más rápido y su apariencia más impactante en el hogar, no solo aportando decoración, sino también redefiniendo el ambiente.

Las plantas de interior continúan estableciéndose como una tendencia relevante en el ámbito de la decoración. Cada vez es mayor el número de individuos que buscan alternativas que integren estética y facilidad de cuidado para transformar sus espacios.

La planta de interior que es tendencia en decoración

El Philodendron selloum, también denominado filodendro arbóreo, se destaca como una de las alternativas predilectas para aquellos que buscan un estilo más natural.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, esta planta se distingue por sus hojas grandes, brillantes y recortadas, lo que produce un efecto visual más dinámico en contraste con otras plantas más estructuradas. Su presencia confiere volumen y un verde intenso que puede transformar por completo cualquier ambiente.

El Philodendron selloum se destaca por sus hojas grandes y su estética tropical. Erick-Bolanos-CR

Por qué cada vez más personas la recomiendan

Una de sus principales ventajas es su crecimiento constante, ya que en condiciones adecuadas produce hojas nuevas con frecuencia. Además, su estética selvática se alinea con las tendencias actuales de decoración, donde se priorizan ambientes más orgánicos y con sensación de abundancia.

También se resalta por ser una planta de fácil mantenimiento, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que carecen de experiencia en jardinería, pero desean incorporar vida a sus espacios.

Su presencia aporta volumen y un efecto visual moderno en cualquier ambiente. Freepik

Consejos para cuidarla y que crezca mejor

Es fundamental considerar ciertos cuidados esenciales para mantener el Philodendron selloum en condiciones óptimas:

Se adapta favorablemente a interiores, particularmente en espacios con un grado de humedad adecuada.

Requiere un riego moderado , permitiendo que la superficie del sustrato se seque entre cada sesión de riego.

Es preferible que reciba luz natural indirecta , evitando así la exposición directa a los rayos solares.

Es necesario que cuente con espacio para expandirse, dado que sus hojas tienden a crecer hacia los lados.

Guía: dónde ubicarla y cada cuánto trasplantarla

La ubicación es fundamental para su desarrollo: lo aconsejable es situarla en las cercanías de una ventana con adecuada iluminación, evitando la exposición directa al sol. También es prudente seleccionar espacios amplios que le permitan crecer sin restricciones.

Respecto al trasplante, se sugiere llevar a cabo este procedimiento cada uno o dos años, particularmente cuando las raíces comienzan a llenar completamente la maceta. Elegir un sustrato ligero y con adecuado drenaje contribuirá a preservar su crecimiento saludable.

Un aspecto relevante a tomar en cuenta es que esta planta puede ser peligrosa para perros y gatos en caso de ser consumida.

Por tal motivo, se recomienda posicionarla en lugares altos o fuera del alcance de los animales, evitar dejar hojas dispersas en el suelo y observar cualquier comportamiento anómalo. Con estas medidas de precaución, es factible gozar de su valor ornamental sin contratiempos.