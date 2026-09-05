España ha modificado su Reglamento de Extranjería, permitiéndose ampliar a 12 meses el visado que pueden conseguir los ciudadanos del exterior para buscar empleo en el país .

Esta medida genera mucho interés entre quienes piensan en mudarse, aunque no todos pueden acceder de la misma manera.

El nuevo esquema para la visa de búsqueda de empleo en España tiene reglas puntuales que conviene conocer antes de armar el viaje. No es un permiso de trabajo, sino un paso previo con condiciones específicas.

Qué es el nuevo visado de búsqueda de empleo en España

Se trata de un permiso de residencia temporal por 12 meses, pensado para extranjeros no comunitarios que quieran vivir en España mientras buscan trabajo.

Durante ese año se puede residir legalmente, ir a entrevistas y participar de procesos de selección, pero no trabajar todavía.

Recién cuando aparece una oferta formal, la empresa inicia el trámite para convertir ese permiso en una autorización de residencia y trabajo .

Quiénes pueden pedirlo realmente desde Latinoamérica

El visado que ofrece España es un permiso de residencia temporal por 12 meses, pensado para extranjeros no comunitarios que quieran vivir en el país mientras buscan trabajo. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

El acceso directo desde un consulado en el exterior está, por ahora, más limitado de lo que circula en redes.

En 2026 pueden solicitarlo desde afuera dos perfiles puntuales:

Hijos o nietos de españoles de origen.

Profesionales que entren en cuotas ministeriales para sectores con escasez de mano de obra, hoy cerradas al público general.

Quienes ya estudiaron en España con visado de estudiante tienen otra vía: pueden pedir este permiso desde adentro, sin salir del país.

Requisitos y la ruta más accesible para argentinos

Para acceder al visado hace falta reunir las siguientes condiciones:

Tener un título universitario o de FP Superior. Seguro médico privado completo. Antecedentes penales limpios.

También se pide solvencia económica: alrededor del 100% del IPREM, unos 8.000 a 10.000 euros disponibles para cubrir la estadía.

Quienes ya estudiaron en España con visado de estudiante tienen otra vía: pueden pedir este permiso desde adentro, sin salir del país. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

¿Cuál es la mejor alternativa para argentinos?