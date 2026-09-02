El Gobierno de España confirma que la mayoría de los migrantes serán devueltos a Marruecos, pero deberán cumplir la ley

El Gobierno reforma la Ley de Extranjería y Asilo tras la crisis en Ceuta: que pasará con quienes lleguen a la frontera a partir de ahora (foto: EFE)

El Gobierno de España confirmó que la mayoría de los migrantes que permanecen en Ceuta serán devueltos a Marruecos, aunque el proceso deberá realizarse conforme a la legislación. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, explicó que para concretar los retornos primero será necesario identificar a cada una de las personas.

Desde el 10 de agosto hasta las 14 horas de este miércoles, 3658 personas ya regresaron voluntariamente a Marruecos. Además, desde el 31 de julio fueron identificados 1122 menores y actualmente hay 1.612 niños y niñas en la ciudad, incluidos aquellos que ya se encontraban allí antes de la entrada masiva.

¿Cómo avanzará el retorno de los migrantes?

Torres aseguró que el Gobierno intenta acortar al máximo los plazos para que los migrantes sean retornados. Para agilizar este proceso, se pasó de tres a 18 abogados de oficio en la ciudad autónoma.

Migrantes acampando en la playa El Trampolín de Ceuta (España). Fuente: EFE Reduan

“La mayoría serán devueltos porque no tienen derecho a estar”, afirmó el ministro. Al mismo tiempo, calificó de “irresponsable” plantear que los migrantes sean devueltos de un día para otro y remarcó que el proceso se realizará “conforme a la ley”.

Esta semana también se habilitaron dos nuevos espacios para acoger a los migrantes que permanecen en la calle, con entre 700 y 800 plazas. Torres explicó que la intención es que regresen cuanto antes, pero que para ello deben permanecer en espacios acotados o emplazamientos temporales.

¿Qué dijo Torres sobre la situación en Ceuta?

El ministro agradeció la colaboración de muchos vecinos que están ayudando a los migrantes que se encuentran en zonas como Loma Colmenar. También destacó que no se registraron nuevos incidentes durante el reparto de comida después de los problemas ocurridos durante dos días de la semana pasada por las protestas ciudadanas.

El Gobierno de España confirma que la mayoría de los migrantes serán devueltos a Marruecos, pero deberán cumplir la ley EFE

Por otra parte, Torres pidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sea “riguroso” después de que volviera a señalar a Marruecos por la crisis en Ceuta. Feijóo había reclamado convocar a la embajadora de Marruecos en España y llamar a consultas al embajador español en Rabat tras una información de El Español sobre un supuesto informe policial.

Sin embargo, el director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó al ministro Fernando Grande-Marlaska que no existe ningún informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido. Torres también cuestionó el pedido de elecciones de Feijóo, al que calificó como una “permanente obsesión” desde hace cuatro años.