El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este sábado, 5 de septiembre de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,8 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 2,02 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,8 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.06% en el precio de la gasolina y del -0.44% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 5 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.629 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.629 euros hasta los 1.963 euros

Valencia: 1.539 euros hasta los 1.919 euros

Granada: 1.629 euros hasta los 1.927 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 5 de septiembre en España?

Durante este sábado, 5 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 1.989 euros

Barcelona: desde los 1.585 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: desde los 1.567 euros hasta los 1.985 euros

Granada: desde los 1.637 euros hasta los 1.935 euros

Ceuta: desde los 1.594 euros hasta los 1.594 euros

Zaragoza: desde los 1.769 euros hasta los 1.959 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 1.989 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.799 euros y el máximo es de 2.129 euros

Barcelona: desde 1.789 euros hasta los 2.149 euros

Valencia: desde 1.79 euros hasta los 2.219 euros

Granada: desde 1.929 euros hasta los 2.095 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches pueden usar gasolina 95/98 y diésel, además de alternativas como GLP (autogás) y GNC y cada vez más electricidad en híbridos enchufables y vehículos eléctricos; el hidrógeno existe pero con oferta muy limitada.

Contenido generado por inteligencia artificial.