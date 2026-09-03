La consultora sostiene que seguirá firme la demanda de créditos UVA, pero aún están lejos de su pico en 2018

El sueño de acceder a la casa propia vuelve a encontrar una alternativa de financiamiento en Argentina.

El Banco de la Provincia de Córdoba, conocido como Bancor, mantiene vigente una línea de créditos hipotecarios UVA destinada a quienes buscan comprar, construir, ampliar o terminar una vivienda.

La propuesta permite solicitar hasta 250.000 UVAs, con un plazo de devolución de hasta 20 años y una financiación que puede alcanzar el 75% del valor de la propiedad o del proyecto, según corresponda.

La línea está sujeta a calificación crediticia y a la evaluación del inmueble ofrecido como garantía.

Créditos hipotecarios UVA: cuánto presta Bancor para comprar una casa

La línea Casa Bancor permite acceder a un préstamo hipotecario de hasta 250.000 UVAs para la compra, construcción, ampliación o terminación de una vivienda.

El banco establece que el financiamiento no puede superar el 75% del valor de la propiedad a adquirir ni el 75% del valor del proyecto en los casos de construcción, ampliación o terminación.

El plazo máximo alcanza los 20 años, mientras que el préstamo se otorga en pesos y se determina su equivalencia inicial en UVAs de acuerdo con el valor de esa unidad al momento de la operación.

La devolución del capital se actualiza posteriormente según el valor de la UVA publicado por el Banco Central.

Bancor: cuál es la tasa de interés del crédito hipotecario UVA

AndreyPopov

Uno de los puntos centrales para quienes evalúan esta alternativa es la tasa de interés.

Actualmente, Bancor informa una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 9,90% para la línea. Sin embargo, quienes cobran sus haberes en una cuenta sueldo del banco pueden acceder a una bonificación de un punto porcentual.

De esta manera, para esos clientes la tasa puede quedar en una TNA del 8,90%, siempre que se mantengan las condiciones establecidas por la entidad.

El banco también informa un Costo Financiero Total (CFT) diferente según se aplique o no esa bonificación.

Por tratarse de un préstamo ajustado por UVA, el valor en pesos de las cuotas no permanece fijo, sino que se actualiza de acuerdo con la evolución de la unidad.

Quiénes pueden solicitar el crédito hipotecario de Bancor

El préstamo está destinado a la adquisición, construcción, ampliación o terminación de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

Para acceder, el solicitante debe superar la evaluación crediticia de Bancor y cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.

Entre las características principales se encuentran:

Préstamo de hasta 250.000 UVAs .

Plazo de hasta 20 años .

Financiación de hasta el 75% del valor de la vivienda o proyecto .

Tasa fija de 9,90% TNA .

Tasa bonificada de 8,90% TNA para determinados clientes que cobran su sueldo en Bancor.

Sistema de amortización francés .

Otorgamiento en pesos, con actualización del capital mediante UVA.

El otorgamiento no es automático, y queda sujeto a la calificación crediticia del solicitante, al análisis del inmueble presentado como garantía y al cumplimiento de las condiciones internas y regulatorias.

Cuánto dinero se puede pedir para comprar una vivienda

El monto máximo informado por Bancor es de 250.000 UVAs.

De acuerdo con la cotización de la UVA utilizada por el banco al 1 de septiembre de 2026, ese monto equivale aproximadamente a $525,1 millones. Sin embargo, existe una limitación fundamental: el crédito no puede superar el 75% del valor de la propiedad.

Por ejemplo, si una persona quisiera comprar una vivienda valuada en $100 millones, el porcentaje máximo financiable bajo esta condición sería de aproximadamente $75 millones, siempre que el solicitante también califique crediticiamente.

Por eso, el monto final que puede obtener cada persona depende tanto del valor del inmueble como de sus ingresos y de la evaluación que realice el banco.

Crédito UVA de Bancor: qué documentación hay que presentar

Una vez superada la etapa inicial de calificación, el solicitante deberá presentar la documentación requerida por Bancor para avanzar con la operación.

La entidad dispone de un sistema digital denominado Appto, desde el cual se puede iniciar el proceso, completar el formulario y adjuntar la documentación solicitada.

Entre la información que puede ser requerida para avanzar con el trámite se encuentra la documentación vinculada con:

Identificación personal del solicitante.

Información relacionada con el grupo familiar, cuando corresponda.

Demostración de ingresos .

Información del inmueble que se pretende comprar o utilizar como garantía.

Documentación necesaria para la tasación de la propiedad .

Datos adicionales que solicite la entidad para completar la evaluación crediticia.

La documentación exacta puede variar según el tipo de operación (compra, construcción, ampliación o terminación) y según las características particulares del solicitante.