Por orden de la Ley de Tránsito, inhabilitan la licencia de conducir a todas las personas que no usen el cinturón de seguridad.

La Ley Nacional de Tránsito establece un sistema de puntos para los conductores que cometen infracciones. Entre las faltas contempladas se encuentra circular sin utilizar el cinturón de seguridad, una conducta que puede impactar directamente en el saldo de la licencia de conducir.

El sistema, conocido como scoring nacional, asigna una cantidad inicial de puntos a cada conductor y los descuenta cada vez que se comete una infracción determinada. Si la persona acumula faltas y llega a cero puntos, puede quedar inhabilitada para conducir.

Cuántos puntos descuentan por no usar el cinturón de seguridad

De acuerdo con el régimen nacional de infracciones, no usar los correajes de seguridad reglamentarios implica el descuento de 4 puntos de la Licencia Nacional de Conducir. La misma sanción alcanza a los ocupantes que no utilicen correctamente los elementos de seguridad correspondientes.

Por lo tanto, una persona que cuenta con los 20 puntos iniciales y recibe una sanción por no utilizar el cinturón puede pasar a tener 16 puntos disponibles, siempre que no existan otras infracciones acumuladas.

El descuento de puntos se suma a las demás sanciones que pueda recibir el conductor. Por eso, una sola infracción por no usar el cinturón no significa que la licencia quede automáticamente inhabilitada: la suspensión se produce cuando el conductor pierde la totalidad de los puntos disponibles.

Cuántos puntos descuentan por no usar el cinturón de seguridad. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Cómo funciona el sistema de scoring de la licencia de conducir

El Scoring Nacional establece una base de 20 puntos para cada conductor. A partir de allí, determinadas infracciones generan descuentos de acuerdo con su gravedad.

Cuando una persona llega a cero puntos por primera vez, queda inhabilitada para conducir durante 60 días. Si vuelve a perder todos los puntos por segunda vez, la inhabilitación aumenta a 120 días. En una tercera oportunidad, el plazo llega a 180 días, mientras que para las siguientes pérdidas totales el período continúa aumentando.

Además, para recuperar la posibilidad de conducir luego de una pérdida total de puntos, el conductor debe cumplir con el período de inhabilitación y realizar los cursos de seguridad vial correspondientes.

Qué pasa si el conductor pierde solo algunos puntos

La pérdida de puntos no implica necesariamente una suspensión inmediata. Si el conductor conserva puntos en su licencia, puede recuperar el puntaje bajo determinadas condiciones.

El sistema contempla la recuperación de la totalidad de los puntos después de dos años sin recibir sanciones de tránsito firmes, siempre que durante ese período no haya llegado a cero. También existen cursos de seguridad vial que permiten recuperar puntos, con un máximo de 4 puntos por curso y bajo las condiciones establecidas por el sistema.

Por eso, no utilizar el cinturón de seguridad puede tener consecuencias sobre la licencia de conducir: la infracción resta 4 puntos y, si se acumula con otras faltas, puede llevar al conductor hasta la pérdida total del scoring y la posterior inhabilitación.