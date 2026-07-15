Jalisco confirmó suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria para el jueves 18 de junio por partido de la Selección

El regreso a clases para todos los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria—, tanto en escuelas públicas como privadas de México, está fijado para el lunes 31 de agosto de 2026.

Educación compartió la fecha de regreso a clases tras las vacaciones más esperadas: será en agosto para preescolar, primaria y secundaria. SEP

Vacaciones y periodos oficiales del ciclo 2026-2027

De acuerdo con la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el calendario escolar 2026-2027 estaría conformado por 185 días de clases, con dos periodos vacacionales principales:

Vacaciones de Invierno: del lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027.

Vacaciones de Semana Santa: del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Es importante aclarar que estas fechas forman parte de la propuesta de la SEP para el ciclo 2026-2027 y todavía no son oficiales. El calendario será definitivo una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Suspensiones de clases, puentes y Consejo Técnico Escolar

El calendario propuesto por la SEP marca suspensión de clases en las siguientes fechas, por descansos oficiales:

Miércoles 16 de septiembre de 2026, por la Conmemoración de la Independencia de México.

Lunes 2 de noviembre, por el Día de Muertos.

Lunes 16 de noviembre de 2026, por la Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Lunes 1 de febrero de 2026, por el Día de la Constitución.

Lunes 15 de marzo de 2026, por el Natalicio de Benito Juárez.

Miércoles 5 de mayo, por la Batalla de Puebla.

Los descansos por el Día de Muertos, la Revolución Mexicana, el Día de la Constitución y el Natalicio de Benito Juárez también representarán la oportunidad de tener puentes durante el ciclo escolar, ya que los estudiantes tendrían 3 días consecutivos de descanso.

A estas fechas se suman las reuniones del Consejo Técnico Escolar, que se llevan a cabo el último viernes de cada mes: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; y 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Todas estas fechas corresponden a la propuesta de calendario de la SEP y estarán sujetas a confirmación oficial mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación.