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Tras el feriado por el Día del Maestro, que se conmemora cada 11 de septiembre, algunos estudiantes de la Provincia de Buenos Aires contarán con un día extra de descanso el lunes 14 y tendrán un fin de semana largo de cuatro días consecutivos.

Se trata de un asueto a nivel local, por lo que diferentes establecimientos educativos bonaerenses permanecerán cerrados por 24 horas. De esta manera, se extenderá el finde XL.

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No habrá clases el lunes 14 de septiembre en escuelas de la Provincia de Buenos Aires

El lunes 14 de septiembre será una jornada no laborable para diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, no se trata de un feriado de alcance nacional, sino local.

No habrá clases.
No habrá clases.ChatGPT

Según el calendario oficial, se declaró asueto en las siguientes localidades o partidos bonaerenses, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiesta patronal:

  • Partido de Exaltación de la Cruz (Aniversario fudacional)
  • Francisco Madero, localidad de Pehuajó (Aniversario fundacional)
  • Arroyo Venado, localidad de Guaminí (Fiesta patronal)

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Quiénes tendrán feriado el lunes 14 de septiembre

El lunes 14 de septiembre será feriado para los habitantes de dichos partidos bonaerenses, por lo que no se dictarán clases en las escuelas estatales.

Además, no deberán presentarse a trabajar quienes ejerzan en la administración pública o en algún establecimiento del Banco Provincia. Quienes trabajen en el sector privado, dependerá de su empleador si deben o no cumplir con las horas.