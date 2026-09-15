Los jóvenes nacidos en 2008 que cumplen 18 años ya pueden comenzar el proceso de inscripción para incorporarse a las Fuerzas Armadas y acceder a una propuesta que combina formación, experiencia laboral y una remuneración mensual.

La convocatoria establece una serie de requisitos y etapas que los aspirantes deberán cumplir antes de ser incorporados.

Entre los beneficios previstos aparecen el sueldo, aguinaldo, cobertura de salud y capacitación, además de la posibilidad de adquirir conocimientos y experiencia dentro de las Fuerzas Armadas.

Servicio Militar 2026: quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está dirigida a argentinos mayores de 18 años que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas y cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.

Los jóvenes nacidos en 2008 son, por lo tanto, uno de los grupos que ya alcanzaron la edad mínima durante 2026.

Entre las condiciones generales aparecen:

Tener 18 años o más .

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado, según la convocatoria.

Contar con los estudios requeridos.

Cumplir con las condiciones de aptitud psicofísica.

No registrar antecedentes incompatibles con el ingreso.

Superar las distintas etapas del proceso de admisión.

Los requisitos específicos pueden variar de acuerdo con la fuerza elegida, por lo que es fundamental consultar las condiciones vigentes antes de comenzar el trámite.

¿Es obligatorio el Servicio Militar para los nacidos en 2008?

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Este es uno de los puntos más importantes de la convocatoria: cumplir 18 años no significa que una persona sea incorporada automáticamente a las Fuerzas Armadas.

En Argentina, el régimen vigente es el Servicio Militar Voluntario. Esto significa que quienes estén interesados deben iniciar el proceso de inscripción y atravesar las instancias correspondientes antes de ser incorporados.

Por lo tanto, la generación 2008 puede anotarse desde los 18 años, pero el ingreso depende de la voluntad del aspirante, de la documentación presentada y de la aprobación de los exámenes y requisitos establecidos.

Cuánto dura el Servicio Militar para los nacidos en 2008

Una vez que el aspirante supera las etapas de ingreso, debe asumir un compromiso de servicio.

Para la convocatoria vigente, el período inicial establecido es de dos años. Durante ese tiempo, los soldados reciben instrucción y pueden desarrollar tareas vinculadas con diferentes áreas de las Fuerzas Armadas.

La propuesta contempla tanto la formación militar como la posibilidad de adquirir capacitación laboral y conocimientos técnicos que pueden resultar útiles posteriormente.

Además, el régimen contempla la posibilidad de continuar dentro de las Fuerzas Armadas bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Cuánto cobran los jóvenes que ingresan al Servicio Militar

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que quienes ingresan reciben una remuneración mensual.

El régimen también contempla otros beneficios para los soldados voluntarios, entre ellos:

Sueldo mensual .

Aguinaldo .

Aportes previsionales.

Cobertura sanitaria.

Obra social durante el período de servicio.

Capacitación.

Formación en distintos oficios y especialidades.

Experiencia laboral dentro de las Fuerzas Armadas.

El objetivo es que el ingreso no represente únicamente una instancia de instrucción militar, sino también una posibilidad de acceder a formación profesional y experiencia laboral.

Qué estudios necesitan tener para ingresar

Uno de los puntos que genera mayor interés entre los jóvenes es el nivel educativo requerido.

El Servicio Militar Voluntario contempla la posibilidad de completar estudios y capacitarse en oficios, por lo que no es correcto afirmar que la convocatoria esté destinada exclusivamente a quienes terminaron el secundario.

Los requisitos educativos pueden variar según la fuerza y el tipo de incorporación. Por eso, quienes estén interesados deben revisar la convocatoria específica antes de presentar la documentación.

La propuesta busca combinar la incorporación a las Fuerzas Armadas con formación educativa y laboral, especialmente para jóvenes que buscan una primera experiencia profesional.