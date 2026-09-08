Las autoridades migratorias de distintos países controlan que los pasaportes de los viajeros se encuentren vigentes, ya que contar con documentación válida es un requisito fundamental para realizar viajes internacionales.

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Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay continúan aplicando controles a los viajeros que buscan ingresar o salir de sus territorios con un pasaporte vencido. Esta situación puede generar complicaciones tanto en aeropuertos como en distintos pasos fronterizos.

En general, las aerolíneas y los organismos encargados de los controles migratorios solicitan un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional. Sin embargo, existen determinadas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Las aerolíneas y los organismos migratorios exigen un documento de viaje válido y vigente para permitir el embarque o el ingreso internacional. Montaje EC

Aviso: qué pasa en Brasil con los pasaportes caducados

Para ingresar o salir de Brasil, los extranjeros deben contar con un pasaporte o documento de viaje vigente, de acuerdo con las normas migratorias que rigen actualmente en el país.

Si la documentación presentada se encuentra vencida o no cumple con las condiciones exigidas para el viaje, las aerolíneas y las autoridades migratorias pueden impedir el embarque o denegar el ingreso al territorio brasileño.

Sin embargo, los ciudadanos de países miembros del Mercosur y Estados asociados pueden viajar a Brasil presentando un documento nacional de identidad válido, por lo que en la mayoría de los casos no necesitan utilizar el pasaporte.

Por su parte, los brasileños que viajen al extranjero deben presentar la documentación requerida por el país al que se dirigen. Por eso, antes de viajar, se recomienda comprobar que el pasaporte o documento de identidad se encuentre vigente.

Requisitos de pasaporte para viajeros en Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Es importante señalar que, si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En distintos momentos, Venezuela ha implementado prórrogas a la vigencia de los pasaportes, de manera que en determinados casos se acepta el documento aun después de su fecha de expiración bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Paraguay requiere pasaporte o DNI vigente para extranjeros en controles migratorios

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Además, quienes residan en Paraguay y realicen viajes internacionales deben contar con la documentación migratoria y de identificación correspondiente según su situación particular.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Qué documentos acostumbran verificar las autoridades de migración

Antes de conceder un viaje internacional, las autoridades migratorias y las aerolíneas realizan la verificación de diversos requisitos vinculados con la documentación personal.

Es primordial cumplir con todos los requisitos establecidos a fin de evitar inconvenientes durante el proceso de abordaje y entrada al país de destino. Las normativas pueden variar según el país, siendo así fundamental consultar las pautas específicas antes de emprender el viaje.

Asimismo, se recomienda mantener todos los documentos actualizados, ya que las autoridades son rigurosas en su aplicación. Las siguientes exigencias son frecuentes en la mayoría de los casos:

Pasaporte vigente.

Visado correspondiente, si es necesario.

Comprobante de reservas y boletos de regreso.

La importancia de la documentación al viajar en Sudamérica

Pasaporte vigente y en buen estado.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Las autoridades de Brasil, Venezuela y Paraguay destacan la importancia de contar con la documentación adecuada para evitar problemas al momento de viajar.

Para los ciudadanos venezolanos, el SAIME recuerda que, aunque existen prórrogas, la validez del pasaporte es crucial para el ingreso y salida del país. En el caso de Paraguay, se enfatiza que los residentes deben cumplir con los requisitos migratorios específicos según su situación.

Asimismo, las aerolíneas están en alerta ante la posibilidad de documentos vencidos y recomiendan a los pasajeros chequear la validez de sus papeles antes de volar.

Esta medida es especialmente relevante en épocas de alta demanda turística, donde los controles pueden ser más estrictos y las filas en aeropuertos se alargan significativamente.