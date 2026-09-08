Quienes viajan al exterior a menudo conocen la importancia del pasaporte y las razones por las que siempre conviene tenerlo dentro de su plazo de vigencia. No obstante, pueden existir ocasiones y destinos con los que no sea suficiente que aún no haya vencido.

Países como Estados Unidos y México fijan requisitos específicos de validez para el pasaporte y las autoridades migratorias locales siempre verifican que se cumplan antes de permitir el ingreso.

Aeropuertos de Atlanta, Dallas y Chicago restringen la entrada a quienes presenten el pasaporte desactualizado

La mayoría de los visitantes extranjeros que viajan a Estados Unidos suelen arribar a los aeropuertos internacionales de Atlanta, Fort Worth y O’Hare, y los agentes de Control de Aduanas y Protección Fronterizo (CBP) controlan que los viajeros lleguen con un pasaporte vigente y una visa de visitante o Autorización ESTA.

Entre las reglas que debe cumplir el pasaporte, debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a la estadía prevista, aunque existen excepciones para ciudadanos de países exentos.

La mayoría de los visitantes extranjeros que viajan a Estados Unidos suelen arribar a los aeropuertos internacionales de Atlanta, Fort Worth y O’Hare. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Aeropuertos de CDMX, Cancún y Guadalajara prohíben la entrada a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte

Para ingresar a México como turista, la mayoría de los visitantes suelen desembarcar en los aeropuertos como el de Benito Juarez, Cancún y Guadalajara, los agentes de Migración México exigen a todos los que llegan que presenten un pasaporte válido y vigente.

Además, dependiendo de la nacionalidad pueden solicitar una visa, además de un boleto de salida, reservas de alojamiento y algún documento que justifique el viaje.

Como requisito fundamental, el pasaporte debe contar con páginas en blanco suficientes para los controles y sellos migratorios.

Aunque la legislación mexicana no establece una cantidad específica de meses de vigencia, aunque la aerolínea puede aplicar requisitos adicionales para permitir el embarque.

Aunque la legislación mexicana no establece una cantidad específica de meses de vigencia, aunque la aerolínea puede aplicar requisitos adicionales para permitir el embarque. ChatGPT

Pasaporte válido y vigente: ¿Cuándo no se considera aceptable?

Un pasaporte puede dejar de ser aceptable para viajar aunque todavía no haya llegado a su fecha de vencimiento. Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden rechazarlo cuando el documento no permite verificar correctamente la identidad del titular o no cumple con los requisitos del destino.

Entre las principales situaciones se encuentran:

Está vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presenta daños importantes , como manchas, humedad, moho o desgarros.

Tiene páginas arrancadas o faltantes .

La página con los datos personales o la fotografía está deteriorada.

Contiene marcas o modificaciones no oficiales .

No dispone de las páginas en blanco requeridas para visas o sellos migratorios.

Cumplir con los documentos o incluso contar con una visa no garantiza automáticamente la admisión, ya que la decisión definitiva corresponde al agente migratorio en el punto de entrada.