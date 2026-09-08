En esta noticia
- Aeropuertos de Atlanta, Dallas y Chicago restringen la entrada a quienes presenten el pasaporte desactualizado
- Aeropuertos de CDMX, Cancún y Guadalajara prohíben la entrada a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte
- Pasaporte válido y vigente: ¿Cuándo no se considera aceptable?
Quienes viajan al exterior a menudo conocen la importancia del pasaporte y las razones por las que siempre conviene tenerlo dentro de su plazo de vigencia. No obstante, pueden existir ocasiones y destinos con los que no sea suficiente que aún no haya vencido.
Países como Estados Unidos y México fijan requisitos específicos de validez para el pasaporte y las autoridades migratorias locales siempre verifican que se cumplan antes de permitir el ingreso.
Aeropuertos de Atlanta, Dallas y Chicago restringen la entrada a quienes presenten el pasaporte desactualizado
La mayoría de los visitantes extranjeros que viajan a Estados Unidos suelen arribar a los aeropuertos internacionales de Atlanta, Fort Worth y O’Hare, y los agentes de Control de Aduanas y Protección Fronterizo (CBP) controlan que los viajeros lleguen con un pasaporte vigente y una visa de visitante o Autorización ESTA.
Entre las reglas que debe cumplir el pasaporte, debe tener una vigencia de al menos seis meses posteriores a la estadía prevista, aunque existen excepciones para ciudadanos de países exentos.
Aeropuertos de CDMX, Cancún y Guadalajara prohíben la entrada a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte
Para ingresar a México como turista, la mayoría de los visitantes suelen desembarcar en los aeropuertos como el de Benito Juarez, Cancún y Guadalajara, los agentes de Migración México exigen a todos los que llegan que presenten un pasaporte válido y vigente.
Además, dependiendo de la nacionalidad pueden solicitar una visa, además de un boleto de salida, reservas de alojamiento y algún documento que justifique el viaje.
Como requisito fundamental, el pasaporte debe contar con páginas en blanco suficientes para los controles y sellos migratorios.
Aunque la legislación mexicana no establece una cantidad específica de meses de vigencia, aunque la aerolínea puede aplicar requisitos adicionales para permitir el embarque.
Pasaporte válido y vigente: ¿Cuándo no se considera aceptable?
Un pasaporte puede dejar de ser aceptable para viajar aunque todavía no haya llegado a su fecha de vencimiento. Las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden rechazarlo cuando el documento no permite verificar correctamente la identidad del titular o no cumple con los requisitos del destino.
Entre las principales situaciones se encuentran:
- Está vencido o no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino.
- Presenta daños importantes, como manchas, humedad, moho o desgarros.
- Tiene páginas arrancadas o faltantes.
- La página con los datos personales o la fotografía está deteriorada.
- Contiene marcas o modificaciones no oficiales.
- No dispone de las páginas en blanco requeridas para visas o sellos migratorios.