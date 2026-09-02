El triturador de basura del fregadero siempre está en contacto con restos de alimento, grasa y humedad. Es por eso que con el uso cotidiano, parte de esos residuos pueden quedar adheridos a la cámara de trituración y en el protector de goma, algo que favorece la aparición de malos olores y puede afectar su funcionamiento.

Para facilitar su mantenimiento, el uso de cubitos de hielo y bicarbonato de sodio es sumamente eficaz. No obstante, no es una solución para obstrucciones importantes.

Para qué sirve colocar hielo y bicarbonato de sodio en el triturador del fregadero

Uno de sus principales beneficios es que combina dos tipos de limpieza. El hielo, por su parte, aporta fricción y movimiento dentro de la cámara, mientras que el bicarbonato ayuda a remover suciedad y controlar los olores.

El método ayuda a:

Desprender pequeños restos de alimentos adheridos.

Limpiar de manera mecánica el interior del triturador.

Reducir olores derivados de la acumulación de comida.

Complementar la limpieza periódica.

Evitar que pequeños residuos permanezcan durante demasiado tiempo.

Uno de sus principales beneficios es que combina dos tipos de limpieza. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cómo realizar el mantenimiento del triturador del fregadero?

Este procedimiento debe realizarse de forma periódica para evitar la acumulación de restos de comida y malos olores. El primer paso es por seguridad, y consiste en apagar y desconectar el triturador antes de proceder con la limpieza.

Asegurarse de que no hay restos grandes u objetos atascados, y caso contrario retirarlos con unas pinzas largas. Colocar cubos de hielo en la cámara del triturador y agregar aproximadamente media taza de sal. Volver a conectar el triturador y encenderlo con agua fría para procesar el hielo. Apagarlo nuevamente, y agregar media taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre blanco. Dejar actuar durante 15 minutos. . Dejar actuar durante 15 minutos. Limpiar el protector de goma. Reestablecer la alimentación y realizar un enjuague final con agua fría y un poco de detergente para platos.

¿Por qué es importante limpiar el triturador de basura del fregadero?

Con el paso del tiempo y el uso constante, las partículas de alimento pueden acumularse en la cámara y en el deflector o protector contra salpicaduras del triturador.

Mantenerlo limpio permite reducir olores, retirar residuos antes de que se acumulen y conservar el mecanismo en mejores condiciones.

Ante un atasco, no meter las manos dentro del triturador sin antes desconectarlo de la corriente.