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El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este viernes, 4 de septiembre de 2026 es de $ 1.480 para la compra y $ 1530.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 20.62%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 33.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).
La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.535, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1370.0, según los datos registrados.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para conseguir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).