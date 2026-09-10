La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una prestación destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación contributiva y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Sin embargo, quienes reciben este beneficio deben cumplir una serie de requisitos obligatorios para conservar el pago mensual.

El incumplimiento de determinadas condiciones puede derivar en la suspensión de la prestación.

PUAM: cuál es el requisito fundamental para seguir cobrando

Uno de los requisitos centrales para acceder y mantener la Pensión Universal para el Adulto Mayor es acreditar la residencia en Argentina.

Por este motivo, la permanencia prolongada fuera del territorio nacional puede afectar la continuidad del beneficio.

La normativa establece un criterio específico para determinar cuándo una persona deja de cumplir con el requisito de residencia.

¿Cuándo ANSES puede suspender el pago de la PUAM?

Los requisitos para acceder a la PUAM.

La Resolución 918/2024 establece que, para determinadas prestaciones que requieren residencia en el país, se considera incumplida esta condición cuando el titular permanece más de 90 días corridos fuera de Argentina.

Para determinar la situación de cada titular, ANSES puede utilizar información de organismos oficiales y realizar cruces de datos con los registros de movimientos migratorios.

¿Quiénes pueden quedar afuera de la Pensión Universal?

El requisito afecta especialmente a los beneficiarios que:

Permanezcan más de 90 días corridos fuera de Argentina .

Establezcan su residencia efectiva en otro país.

Dejen de cumplir con la condición de residencia en territorio argentino .

Sean detectados por los controles correspondientes como personas que ya no cumplen los requisitos de la prestación.

El punto determinante es el período de permanencia fuera del país y el cumplimiento de las condiciones establecidas para conservar el beneficio.

Cuando ANSES determina que se incumplió el requisito de residencia, dispone la suspensión del pago .

La situación puede ser revisada y cambiada si el titular vuelve a cumplir las condiciones exigidas.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la PUAM?

Más allá de la residencia, ANSES establece otras condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Los principales requisitos son: