La Seguridad Social cuenta con una serie de ayudas económicas destinadas a aquellas personas que no reciben ingresos suficientes de su pensión de jubilación. En España, las mujeres jubiladas perciben un promedio de 1.200 euros mensuales, mientras que los hombres reciben, en promedio, 1.600 euros. No obstante, el Gobierno otorga un complemento en ciertos casos para reducir esta diferencia.

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, implementado en 2021, que a partir de ahora podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan con requisitos mínimos específicos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en diversas sentencias que establecen la obligatoriedad de garantizar la igualdad en el acceso a este complemento.

La ayuda tiene como objetivo compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la trayectoria laboral. Aunque este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, cualquier jubilado con hijos tiene la posibilidad de solicitarla para añadir un máximo de 140 euros a su pensión.

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¿Quiénes pueden pedir la ayuda de 140 euros al mes?

El complemento por brecha de género constituye una prestación que se otorga hasta un máximo de cuatro hijos. Para el año 2026, se ha establecido en 36,90 euros brutos mensuales por cada hijo o hija, tras una revalorización del 2,7 % con respecto a la cantidad de 2025.

El monto está destinado a aquellos que perciban una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, reconocida a partir del 4 de febrero de 2021. Para acceder a este beneficio es indispensable:

Estar adscrito a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y haber solicitado una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad.

Tener hijos registrados en el Registro Civil.

La pensión debe haber sido reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

Asimismo, la Seguridad Social estipula ciertas excepciones de personas que no estarán habilitadas para recibir el complemento. Únicamente uno de los progenitores podrá percibir el monto correspondiente por los mismos descendientes y tampoco se concederá el derecho al padre o madre que haya sido despojado de la patria potestad judicialmente ni a aquel que haya sido condenado por actos de violencia.

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Guía para solicitar la ayuda de 140 euros destinada a jubilados

Los pensionistas que deseen y tengan la capacidad de percibir el complemento destinado a la reducción de la brecha de género, deberán acceder a la plataforma de “Tu Seguridad Social” utilizando cl@ve, DNI o un certificado digital, o a través de la plataforma habilitada por el INSS en caso de no contar con los métodos de identificación adecuados.

En la solicitud pertinente, será necesario marcar la casilla específica para la solicitud de este complemento y completar los datos correspondientes a sus hijos. En caso de no realizarlo durante la solicitud inicial, también podrá pedirse en un momento posterior, siempre que se cumplan con los requisitos legales establecidos.

Conforme a los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento es recibido por cerca de un millón de pensiones y su alcance seguirá ampliándose tras la decisión del Supremo de reconocerlo también para hombres.