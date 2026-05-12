Los conductores que acumulen infracciones graves y pierdan todos los puntos de su licencia podrán quedarse sin autorización para manejar por años e incluso deberán volver a tramitar el registro desde cero. La medida está contemplada dentro del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), que aplica fuertes sanciones a quienes reinciden en faltas de tránsito y llegan al límite permitido por la normativa vigente. El sistema de scoring implementado por el Gobierno porteño otorga inicialmente 20 puntos a cada conductor al momento de tramitar su licencia de conducir. Ese puntaje puede mantenerse o disminuir dependiendo del comportamiento vial y de las infracciones cometidas. Cuando una persona pierde todos los puntos disponibles, se inicia un proceso de inhabilitación para conducir. Sin embargo, la sanción no se aplica de manera automática, ya que se abre un período de 20 días para que el conductor se presente ante un Controlador Administrativo de Faltas y regularice su situación. Una vez vencido ese plazo, las autoridades determinarán si corresponde aplicar efectivamente la inhabilitación. El sistema busca sancionar especialmente a quienes mantienen conductas reiteradas de riesgo al volante. La duración de la sanción depende de la cantidad de veces que el conductor haya llegado a cero puntos en su historial. El sistema contempla distintas alternativas para recuperar puntos y evitar llegar a la inhabilitación. Una de ellas es mediante el pago voluntario de infracciones, mientras que otra opción consiste en realizar un curso voluntario de reeducación vial. Este curso permite recuperar hasta 4 puntos una vez por año y no está necesariamente vinculado al pago de multas. Además, quienes hayan sido inhabilitados por alcanzar los cero puntos deberán completar un curso obligatorio antes de volver a conducir. Existen determinadas faltas consideradas graves que generan una importante quita de puntos y no permiten acceder a la reasignación dentro del sistema.