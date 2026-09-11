Los haberes previsionales de septiembre tienen una actualización del 2,11%, aplicada sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes al mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos correspondiente a septiembre y este viernes 11 habrá un nuevo grupo de jubilados y pensionados que podrá acceder a sus haberes.

La fecha de cobro está determinada por la terminación del DNI y varía según el tipo de prestación y el monto que recibe cada beneficiario.

Por eso, quienes tengan una determinada terminación en su documento deberán revisar el cronograma de ANSES para saber si tienen el depósito programado para este viernes 11 de septiembre.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este viernes 11 de septiembre?

El viernes 11 de septiembre es la fecha establecida para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 3.

El calendario comenzó el martes 8 de septiembre con los titulares cuyos documentos finalizan en 0 y continúa de manera progresiva durante las próximas jornadas.

Las siguientes fechas para quienes cobran hasta un haber mínimo son:

DNI terminado en 3: 11 de septiembre .

DNI terminado en 4: 14 de septiembre .

DNI terminado en 5: 15 de septiembre .

DNI terminado en 6: 16 de septiembre .

DNI terminado en 7: 17 de septiembre .

DNI terminado en 8: 18 de septiembre .

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

El viernes 11 de septiembre es la fecha establecida para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyo DNI termina en 3. (Fuente: Shutterstock / Canva)

Los haberes previsionales de septiembre tienen una actualización del 2,11%, aplicada sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes al mes.

Con este incremento, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20 , antes de incorporar el bono extraordinario.

Quienes reciben el refuerzo completo de $70.000 pueden alcanzar un ingreso mensual de $498.633,20.

Los principales montos previsionales de septiembre son:

Jubilación mínima: $498.633,20 con bono.

PUAM: $412.906,56 con bono.

PNC por invalidez y pensión por vejez: $370.043,24 con bono.

Pensión Madre de 7 hijos: $498.633,20 con bono.



