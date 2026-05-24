Mientras millones de argentinos se preparan para el feriado nacional del 25 de Mayo, un grupo de trabajadores y estudiantes podrá disfrutar además de un descanso extendido de cuatro días consecutivos gracias a un nuevo asueto local confirmado para el martes 26 de mayo.

La medida alcanzará a vecinos de Hernando, en la provincia de Córdoba, donde las autoridades locales oficializaron una jornada no laborable que se sumará al fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo.

De esta manera, quienes estén alcanzados por el beneficio tendrán descanso desde el sábado hasta el martes 26 de Mayo inclusive, generando uno de los fines de semana más extensos del mes.

Quiénes tendrán feriado el martes 26 de mayo

El asueto alcanzará principalmente a trabajadores municipales, empleados del sector público local y distintas actividades vinculadas a la administración pública de Hernando.

Como suele ocurrir en este tipo de fechas especiales, algunas empresas privadas, comercios y entidades podrían adherir de manera opcional al feriado local, aunque eso dependerá de cada empleador.

La decisión fue tomada en el marco de celebraciones y actividades tradicionales de la localidad cordobesa, que todos los años convoca eventos culturales, institucionales y comunitarios.

El calendario oficial de feriados 2026 establece que el lunes 25 de mayo será feriado nacional inamovible por el Día de la Revolución de Mayo.

Este tipo de fines de semana largos suele generar un fuerte movimiento turístico interno, escapadas de corta distancia y mayor actividad gastronómica y hotelera.

Todos los feriados nacionales que quedan en 2026

Según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional, todavía quedan varios feriados y fines de semana largos para lo que resta del año.

Entre los próximos descansos más importantes aparecen: